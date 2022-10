Les Légendaires est un univers fascinant et magique, à retrouver dans ce cahier souple de coloriages cultes à collectionner, paru aux éditions Larousse, en septembre 2022. Un joli carnet, qui saura plaire à tous les fans, avec de belles illustrations à colorier et des croquis de dessin à reproduire.

Le cahier souple invite les enfants et fans à retrouver les Légendaires, héros issus de la bande dessinée à succès. Une première double page présente les personnages, ces cinq personnages, justiciers légendaires et protecteurs du monde d’Alysia. Danaël est le premier des héros à découvrir et colorier, avec deux poses différentes. La page suivante propose d’apprendre à dessiner Danaël, étape par étape. Des petits carrés, avec le dessin progressif et quelques explications claires. Un plus grand carré invite à reproduire le visage du jeune héros. La double page suivante présente une belle et grande illustration, d’un côté coloré, et de l’autre à mettre en couleur.

Le cahier souple est très plaisant à découvrir, et immerge facilement les enfants et les fans dans cet univers fantastique. Après une présentation des principaux personnages, ils sont chacun à retrouver autour d’illustrations et coloriages, seuls ou en groupe. Des dessins magnifiques, avec des héros en pleine action, ou posés. Il y a aussi, parfois, des pages qui proposent de dessiner les personnages, étape par étape. Des étapes simples à suivre, avec des explications, pour être sûr de réussir le dessin. Les portraits sont beaux, et les enfants seront ravis de pouvoir dessiner leurs héros. Le livre se compose de 40 coloriages, ainsi que de quelques cartes postales à colorier. Les coloriages et les cartes postales se détachent facilement avec l’aide de pointillés déjà présents.

Les Légendaires – Coloriages cultes à collectionner est un cahier souple des éditions Larousse. Un ouvrage captivant et beau, immergeant les enfants dans cet univers fascinant et magique, avec les héros à retrouver, à découvrir et à mettre en couleur, à travers des coloriages détachables à offrir ou à afficher, par la suite.

