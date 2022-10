Molière – Acte 2 – Le scandale Tartuffe

Le scandale Tartuffe est le deuxième tome de la trilogie des éditions Glénat, intitulée Molière. Une bande dessinée de Vincent Delmas et Sergio Gerasi, parue fin septembre 2022, un biopic sur la vie de Molière, qui présente ici un acte plus sulfureux, avec cet artiste engagé…

17 février 1673, à Paris, dans un carrosse, un ami de Molière et un abbé discutent. Molière est sur le point de quitter ce monde, et sachant ses derniers jours arrivés, le sieur Poquelin a souhaité renoncer à sa profession de comédien et recevoir ainsi les derniers sacrements. En descendant du carrosse, l’abbé est ravi d’entendre ses paroles. Ils sont arrivés à destination, ils montent tous les deux à l’appartement de Molière. Ils y découvrent le corps de Molière et quelques personnes qui le pleurent, dont sa femme. Armande est en larmes, l’abbé arrive trop tard. Elle s’empresse vers l’abbé, elle l’implore. Elle explique que son mari était un bon chrétien, et que les prêtres de la paroisse le confirmeront. Aussi, elle demande, supplie à ce qu’on lui administre les derniers sacrements. Mais l’abbé voit bien que Molière les a quittés…

Ainsi, c’est avec un flashback que l’on revient sur la vie de Molière et notamment sur l’affaire Tartuffe. En mai 1664, au Château de Versailles, dans la cour, les nobles gens parlent de Molière et de son théâtre. Une pièce appelée Tartuffe va faire scandale… La bande dessinée revient donc sur l’œuvre de Tartuffe, ainsi que les pressions exercées pour les extrémistes religieux et les gens de la cour, notamment la reine mère. Molière n’est pas là que pour divertir, mais pour dénoncer certaines réalités qui ne sont pas plaisantes à entendre et s’en moquer. Aussi, les personnages sont pris dans un tourbillon de sentiments, où chacun doit prendre place… La lecture est plaisante, elle se veut réaliste et au plus proche de la réalité. Le dessin se veut réaliste, il est parfois maladroit et caricatural, mais le graphisme et l’ensemble restent plaisants.

Le scandale Tartuffe est le deuxième tome de la série Molière, des éditions Glénat, une trilogie qui revient sur la vie et l’œuvre de l’artiste. Un album qui revient ici surtout sur l’une de ses créations, Tartuffe, qui, à l’époque, a fait un scandale immédiat.

