Compagnie de Provence : Calendrier de l’Avent 2021

Parmi ma sélection de Calendriers de l’Avent 2021, il y a celui de Compagnie de Provence. Pour la deuxième année consécutive, la Maison avait envie de nous proposer une riche sélection de produits variés, de façon à découvrir l’étendue de leurs gammes. Alors, que vaut ce joli calendrier de 25 cases ? Je vous dis tout à son sujet !

Compagnie de Provence depuis 1990

La Compagnie de Provence a vu le jour en 1990, lorsque deux amis ont décidé qu’il était temps de mettre leur région à l’honneur, autour du savon de Marseille. Ils ont longtemps travaillé sur le design, jusqu’à créer le traditionnel cube de savon bien connu de tous. Et petit à petit, ils ont agrandi leur gamme autour d’une sélection de soins aux formules naturelles, respectueuses des peaux sensibles et de l’environnement. Et notamment, le savon liquide de Marseille qui vous parle sûrement, puisqu’il s’agit d’un produit iconique de la marque. C’est à partir de 2017 que la Maison prend plus d’ampleur, puisqu’elle propose des produits à base d’huiles végétales, autour de soins pour le visage et le corps. Et il suffira de vous rendre sur le e-shop pour constater de la richesse des produits proposés, solides et liquides.

Le calendrier de l’Avent Compagnie de Provence 2021

J’étais pressée de vous présenter le calendrier de l’Avent Compagnie de Provence, car il m’a beaucoup plu. Il fait partie de ces calendriers qui nous transportent à chaque case qui s’ouvre, autour de senteurs variées, douces et délicates.

Rendez-vous à la Fabrique de Cadeaux

Est-ce qu’on peut s’arrêter quelques minutes sur l’esthétisme du calendrier de l’Avent ? Il est juste magnifique ! Louise, l’illustratrice de La ville et les Nuages, réussit à nous embarquer au cœur d’une Fabrique à Cadeaux en pleine nature, ou de drôles de personnages s’animent avant l’arrivée de Noël. Le tout est très coloré, à l’image même de Compagnie Coloniale qui propose des produits dans des senteurs variées. On dénote quelques notes d’humour avec les sourires qu’arborent les personnages un peu sur-dimensionnés. En regardant de plus près, on peut reconnaître quelques produits phares de la Maison. Au dos, le contenu est détaillé dans sa totalité ; prudence donc, si vous souhaitez garder la surprise.

Un calendrier de l’Avent… 25 cases !

Quelle belle surprise, le calendrier ne contient pas 24 cases, mais bel et bien 25 ! Soit, un produit supplémentaire à découvrir au mois de décembre, on adore. Mais alors, que contient-il ? Sans trop en révéler, l’esthétisme du calendrier donne quelques indices avec la présence d’ingrédients tels que les amandes, les olives, la figue également. On retrouve d’autres senteurs délicieuses telles que la fleur d’oranger, la verveine fraîche, le beurre de karité, les agrumes ou encore la fleur de coton. Le tout, formulé à base de 95 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Un contenu assez varié

Pour celles qui ne souhaitent pas connaître son contenu, je vous conseille de ne pas lire ce qui va suivre. Côté contenu, j’ai été agréablement surprise par la diversité des produits proposés. On retrouve donc des savon parfumé, des liquides bien sûr, des crèmes pour les mains, pour le visage et le corps. Ainsi que quelques soins basiques du type baume pour les lèvres, savon pour les mains ou encore produits capillaires.

En conclusion

J’ai été agréablement surprise par ce calendrier de l’Avent. Il faut dire qu’il m’a permis de découvrir plusieurs senteurs proposées par la marque, autour de produits essentiels à une routine beauté. Côté contenant, on est sur des formats tout à fait raisonnables, permettant de se faire un vrai avis, avant de s’offrir le produit en question.

Mes récents coups de cœur made in Compagnie de Provence



Cela fait plusieurs mois que j’ai le plaisir de tester la marque Compagnie de Provence et je dois dire que j’ai eu un coup de cœur pour plusieurs produits que j’avais envie de vous présenter. Et notamment une gamme en particulier, à savoir “Algue Velours”.

Parmi les produits qui la composent, j’ai adoré la “Crème Sorbet” pour le visage. Sa texture gel est rafraîchissante, son odeur marine est réaliste, contrairement à d’autres produits que j’ai pu tester jusqu’alors. Elle pénètre facilement, inutile de trop en mettre d’ailleurs. Elle hydrate en profondeur, tout au long de la journée. Dans la même gamme, la “crème main ultra-hydratante” est un indispensable de cet hiver. Elle vient en renfort des peaux asséchées par le froid. Elle se compose d’huile de Provence AOC, d’algue du bassin de Thau et d’huile d’amande douce de Provence. Et surtout : elle ne colle pas ! Elle est testée sous contrôle dermatologique et la compo’ est clean.

Et je finirais avec LE produit que j’ai a-do-ré et que je compte bien racheter, à savoir la “Crème mains et corps revigorante” aux romarins vitaminé. Que dire si ce n’est qu’elle est parfaite ? Elle ne colle pas, pénètre rapidement, anti-peau de croco et l’odeur est… divine ! Elle va vite s’imposer comme un indispensable pour les peaux qui ont besoin de réconfort, encore plus en hiver.

Compagnie de Provence est une marque dont je compte bien vous reparler. Je reste persuadée qu’elle va encore nous surprendre autour de nouvelles senteurs. En attendant, je vais me laisser aller à la découverte de ces 25 produits sortis tout droit du calendrier de l’Avent 2021.