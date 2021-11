C’est dans la collection Promenade Petit Nathan, que va paraître, en décembre 2021, le titre Promenade dans les bois, des éditions Nathan. Un livre animé, adapté aux tout-jeunes lecteurs, dès 6 mois, pour une exploration poétique des bois et des animaux y vivants.

Dès la couverture, une animation est proposée aux tout-jeunes lecteurs, qui vont pouvoir faire avancer un faon qui se cache derrière son papa, le magnifique cerf. L’automne est arrivé, les écureuils en profitent pour ramasser des noisettes et glands, pour aller les cacher. A l’automne, le cerf brame, pour protéger sa biche et le petit faon. Dans la forêt, le cerf est le roi, avec ses bois qui ressemblent à une couronne. Avec son cri, le cerf a réveillé toute la famille de sangliers, qui gambade maintenant et tranquillement, dans les bois. Les belettes, cachées derrière un buisson, se dressent fièrement sur leurs pattes, elles apparaissent bientôt…

Le livre cartonné animé est un bel ouvrage, adapté aux tout-jeunes lecteurs, qui vont pouvoir le manipuler facilement, et actionner les animations, pour faire apparaître des objets ou des animaux. Les animations sont solides et adaptées, aux mains des bébés, pour favoriser la motricité fine. La lecture est rythmée, douce, plaisante poétique, avec des phrases simples et courtes. L’ouvrage propose d’explorer les bois en automne, une saison particulière, où les arbres prennent des couleurs vives et saisissantes, et où les animaux se préparent au grand froid, qui va bientôt arriver. L’univers graphique est très séduisant et beau, avec un trait simple et rond, plutôt doux, expressif et joyeux. La mise en couleurs est parfaite, avec des tons choisis et des traits et détails brillants, qui apportent une belle dynamique au dessin, le rendant doux et puissant à la fois.

Promenade dans les bois est un beau livre animé, de la collection Petit Nathan, des éditions Nathan, qui invite les tout-jeunes lecteurs à découvrir, en poésie et douceur, l’automne dans la forêt, et les animaux qui se préparent à l’hiver approchant bien vite…