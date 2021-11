Calendrier de l’Avent Mademoiselle bio 2021 – Mon avis

Mademoiselle bio – enseigne réputée de cosmétiques bio – propose son propre calendrier de l’Avent 2021 en édition limitée. Il renferme pas moins de 25 produits multimarques dont de nombreux full size, ainsi que quelques pépites à découvrir sans plus tarder !

Mademoiselle bio : plus de 3 000 produits de beauté bio

Si vous faites partie des personnes qui n’utilisent que des soins bio, alors je vous encourage à vous rendre sur l’e-shop de Mademoiselle bio. Le site regorge de références, plus de 3 000 produits de beauté bio sont proposés, rien que cela. Les marques sont nombreuses également, connues et reconnues du grand public. Vous pourrez acheter des soins pour le visage, corps et cheveux. Du maquillage également, dont la gamme proposée par Mademoiselle bio elle-même, disponible sur le site officiel.

Un calendrier de l’Avent au look minimaliste

Vous savez que je ne loupe jamais une occasion de parler de l’esthétisme des calendriers de l’Avent, car je trouve que cela participe à la magie de Noël. Pour son calendrier de l’Avent 2021, Mademoiselle bio a opté pour un look minimaliste, aux couleurs de l’enseigne, bien loin de l’univers féerique des fêtes de fin d’année. Mais bizarrement, cela ne m’a pas gênée du tout. Sûrement parce que je trouve que c’est complètement cohérent avec l’éthique de la marque, ce côté « allons à l’essentiel ». Et puis, il faut bien reconnaître que la totalité du packaging est en carton, soit certifié FSC (sans plastique) et ça, c’est carrément génial.

Un contenu riche

Le calendrier de l’Avent Mademoiselle bio est plus que généreux puisqu’il se compose de 25 boîtes en carton dans lesquelles se trouvent 11 produits en full size, rien que cela ! 14 autres formats voyage sont glissés également, permettant de tester les produits avant de se les offrir. Sa valeur est estimée à plus de 200 euros, pour un prix de vente à 71,20 €. Les amoureux du bio, où ceux qui désirent s’y mettre, seront ravis de découvrir son contenu chaque jour du mois de décembre, et constituer ainsi, une routine beauté complète.

À la découverte de produits essentiels bio



J’avais tellement hâte de découvrir la sélection de Mademoiselle bio cette année. Tout est cohérent, le choix des produits, les marques participantes. Bref, je suis complètement sous le charme, à tel que je me suis demandée comment j’ai pu passer à côté du calendrier les années précédentes. Et parmi les produits qui le composent, il y en a que je vous ai déjà présentés. C’est notamment le cas pour Patyka, cette marque qui vaut le détour et que j’ai découverte en 2020. Ou encore, Melvita que je ne vous présente plus, Pai Skincare, Sanoflore, Les Tendances d’Emma, Cattier, Jonzac, Comme avant, etc. Cela m’a permis de me rendre compte que j’utilise beaucoup de produits à la compo’ bio, propre et doux pour la peau.

Attention Spoiler : quelques infos sur le contenu

Pour commencer, le calendrier dispose de 13 soins pour le visage : démaquillant, crème hydratante, masque lift, gommage lacté, eau florale, etc. Côté makeup, Mademoiselle bio propose 5 références assez sympas je dois dire, à commencer par le “Ki C Ki est vernis” de la marque Les tendance d’Emma que j’ai hâte de tester. D’autres soins pour les cheveux, l’hygiène et le corps sont proposés, tels qu’un dentifrice ou encore une lotion hydro-alcoolique. Ainsi qu’un shampoing, un démêlant ou une crème réparatrice.

Le calendrier de l’Avent Mademoiselle bio 2021 est en édition limitée, je vous encourage donc à vous rendre rapidement sur le site officiel si vous souhaitez vous l’offrir. Sa sélection est riche, bio forcément et de qualité, que ce soit dans le choix des produits ou les marques participantes.