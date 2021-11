Calendrier de l’Avent Bleu Libellule 2021 – Mon avis

Bonne nouvelle, Bleu Libellule nous fait le plaisir de proposer son propre calendrier de l’Avent 2021. Et je dois bien l’admettre, je trépignais d’impatience de découvrir ce que renferment les 24 cases aux couleurs hivernales, tout en douceur et à prix doux.

Bleu Libellule : des soins professionnels pour tous

Peut-être ne connaissez-vous pas encore Bleu Libellule ? Il s’agit d’un réseau de boutiques ainsi que d’un e-shop qui propose des produits de beauté professionnels aux particuliers. Et si l’enseigne est davantage connue pour la distribution de produits capillaires, d’autres soins de qualité sont également proposés. Au programme, des essentiels pour le visage et le corps, du maquillage, ainsi qu’une large gamme de produits dédiés à la manucure. Bleu Libellule s’est entouré de marques reconnues de l’univers de la coiffure et de la beauté, avec plus de 15000 références utilisées par des professionnels, le tout, à prix attractif.

Le calendrier de l’Avent Bleu Libellule est disponible sur le site officiel au prix de 59,90 € où 49,90 € pour les détenteurs de la carte avantage.

Le calendrier de l’Avent Bleu Libellule

Ce n’est pas la première fois que je vous parle de Bleu Libellule, puisque l’année dernière je vous présentais une sélection de calendriers de l’Avent que la boutique proposait sur son e-shop. Je suis d’autant plus ravie de vous reparler du concept, pour vous présenter son propre calendrier de l’Avent que j’ai eu le plaisir de découvrir.

Le calendrier de l’Avent Bleu Libellule me plaît beaucoup esthétiquement. La marque a opté pour un élégant packaging aux couleurs de l’hiver avec ces quelques flocons de neige accrochés aux branches d’un arbre. De discrets rayons de soleil apportent de la lumière au tout. Il est raffiné, tout en douceur. Le logo ainsi que de nombreux feuillages ressortent tout en légèreté, grâce à la couleur or qui domine le cœur même du calendrier. La phrase « 24 raisons de patienter pour votre mise en beauté » annonce la couleur d’un mois de décembre sous le thème de la découverte.

Une sélection variée ainsi qu’une surprise

Vous l’aurez compris, le calendrier de l’Avent Bleu Libellule 2021 renferme 24 cases de soins à découvrir. En le recevant, j’espérais tester des marques de soins professionnels notamment pour tout ce qui est capillaire, puisque c’est clairement la spécialité de Bleu Libellule. Et j’ai été servie, puisqu’il se compose quasi essentiellement de soins pour les cheveux.

Les marques participantes sont connues et reconnues pour la plupart : amika, Schwarzkopf, bumble and bumble, Mythic Oil, Wella, WeDo, etc. Quant aux produits, ils sont variés de façon à ce que l’on puisse faire une routine complète, puisqu’on retrouve des shampoings, des conditioners, des après-shampoings, des huiles de soin, des masques capillaires, etc. J’ai été agréablement surprise par les contenants, ils sont plutôt généreux, entre 30 et 100 ml. Soit, de quoi tester durant plusieurs semaines et se faire un avis. Bleu Libellule a également glissé quelques accessoires dans ce même thème, tel qu’un peigne ou encore des élastiques.

Et pour celles qui espèrent retrouver quelques soins pour le visage ou pour les ongles, Bleu Libellule a ajouté un perfecteur de teint en silicone qui m’intrigue beaucoup. Des limes, une eau de parfum en format voyage, le fameux « Matte Finish » de NYX, ainsi qu’un miroir et d’autres surprises. Cerise sur le gâteau, un Golden Ticket a été glissé également, pour nous faire gagner un SteamPod 3.0. Pas n’importe quel cadeau, on est d’accord !

En conclusion

Le calendrier de l’Avent Bleu Libellule 2021 a su me séduire parce que cela va me permettre de tester des produits capillaires que je n’aurais jamais osé acheter. Pour quelle raison ? Parce qu’il est difficile de savoir le genre de produit qui peut convenir à notre type de cheveux. Je vais donc pouvoir me faire un vrai avis et ça c’est plutôt chouette.

Si vous avez envie de découvrir plusieurs marques professionnelles de soins capillaires, vous allez être servis avec ce calendrier de l’Avent. D’ailleurs, n’hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez-vous succomber à la tentation de vous l’offrir ?