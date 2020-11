Bleu Libellule : Une sélection de Calendriers de l’Avent & Coffrets Beauté

L’enseigne Bleu Libellule ne cesse de surprendre avec un choix riche de calendriers de l’Avent et de coffrets beauté pour Noël. Nous avons eu le plaisir de recevoir le calendrier de l’Avent O.P.I et un coffret de soins capillaires AMIKA. Deux coups de cœur que nous avions hâte de vous présenter.

Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Bleu Libellule, il s’agit d’une boutique qui propose de nombreux produits de coiffure et d’esthétique de qualité professionnelle. Des partenariats réussis avec une large sélection de produits qui vaut clairement le détour ! Il suffit de se rendre sur le site en ligne pour se rendre compte de la renommée des enseignes qui participent à l’aventure Bleu Libellule. Au programme, des soins capillaires ciblés, des accessoires également. Sans oublier la beauté, avec ce large choix de produits associés : soins visages, corps, etc.

Le site en lui-même est vraiment bien pensé. Il suffit de se rendre sous la rubrique de son choix pour trouver son bonheur. Nous nous sommes intéressés à la sélection autour des calendriers de l’Avent 2020 et des idées de cadeaux de Noël.

Le calendrier de l’Avent O.P.I

O.P.I est une marque pionnière en termes de qualité de vernis. Le calendrier de l’Avent 2020 est très coloré. Il fait penser à l’énorme palette de couleurs que détient la marque. Il porte le nom de « Shine Bright » qui correspond en fait à la toute dernière collection d’O.P.I. Au programme, 25 cases (oui, oui 25 cases !) refermant un vernis faisant partie de cette collection et autres best-sellers. Des teintes scintillantes pour la plupart, relativement festives au format de 3.75 ml. Le calendrier a un côté girly qui change un peu des autres calendriers de l’Avent beauté. Sa valeur est de 83 € contre un prix d’achat de 71.90 €.

Et si vous avez envie de le payer encore moins cher, Bleu Libellule propose un club avantage (7€/an) qui permet de bénéficier de « prix bleus » bien plus compétitifs. Vous pourrez ainsi vous offrir le calendrier O.P.I au prix de 64.71 €.

Deux autres calendriers sont proposés, celui de NYX et de PEGGY SAGE. Foncez les découvrir, ils sont superbes !

Le coffret découverte AMIKA

Nous avons eu un autre coup de cœur pour la trousse de voyage City Slicker composé de 6 mini soins et coiffants de la marque AMIKA. Une marque que nous affectionnons tout particulièrement à la rédaction Mode de FranceNetInfos. Il faut dire que les soins qu’elle propose sont professionnels et répondent parfaitement aux exigences capillaires de chaque personne. Cette trousse est très jolie avec ce coloris bleu super sympa. L’odeur qui s’en dégage encore plus ! Elle renferme une routine complète d’indispensables en format voyage pour avoir des cheveux doux et brillants.

On retrouve :

shampoing signature Normcore pour tout type de cheveux

après-shampoing signature Normcore

masque nourrissant Soulfood

spray Un.Done pour avoir encore plus de volume

spray brushing

shampoing sec Perk Up

Bleu Libellule propose aussi un espace dédié aux hommes avec quelques produits autour de thématiques essentielles : shampoing, rasage, soins visage et corps, etc.