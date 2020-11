Une année très féline se profile aux éditions Larousse

En effet, les éditions Larousse, pour cette fin d’année, proposent deux calendriers autour de nos amis les chats ! Des ouvrages beaux et passionnants, pour satisfaire tous les amoureux de félins, et passer une année pleine de tendresse et de surprise.

2021 s’annonce féline, avec deux calendriers à découvrir, pour s’organiser pendant l’année à venir et s’amuser sous le regard de nos petites bêtes à poils. Parmi ces deux ouvrages, le calendrier La vie secrète des chats a été notre coup de cœur, inspirée de l’émission du même nom.

Le calendrier est grand, à spirales, permettant d’admirer confortablement les photographies de ces félins adorables, mais aussi de tourner les pages facilement et d’accrocher l’ouvrage aisément. La couverture révèle déjà quelques clichés adorables, avec des chats de races différentes, entre chaton et chat adulte. L’univers est coloré, avec des fonds saisissants, captivants et des félins élégants, posés, tendres et adorables.

De janvier à décembre 2021, le calendrier dévoile, pour chaque mois, une nouvelle et grande photographie. En dessous de l’illustration, les jours de la semaine sont à retrouver, pour présenter ainsi le mois à venir. Des espaces permettent de noter rapidement un week-end prévu, des vacances, ou encore des rendez-vous. Mois après mois, il y a de superbes clichés à découvrir, mais aussi des Chat-stuces et des Chat-necdotes, qui sont issues de la célèbre émission. Ainsi on en apprendra toujours plus sur ces félins à l’odorat quatorze fois plus développé que le nôtre. Des astuces pour leur bien-être et des anecdotes pour mieux les comprendre, voilà ce qu’offre aussi à découvrir le calendrier.

Le calendrier 2021 La vie secrète des chats, des éditions Larousse est un ouvrage sublime, qui plaira à tous les amoureux des félins, avec de belles photographies attendrissantes. Une idée cadeau pleine de tendresse, à retrouver au pied du sapin de Noël !