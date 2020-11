Invisible Kingdom – Le sentier

Le sentier est le premier tome de la nouvelle série des éditions Hi Comics, Invisible Kingdom, paru en octobre 2020. Une bande dessinée de G. Willow Wilson et Christian Ward, qui présente une histoire de science-fiction, sur les lanceurs d’alertes, plutôt surprenante.

Grix vient de recevoir un message d’alerte, elle est en retard sur les délais de livraison. A cause de problèmes mécaniques, elle tente de poser son vaisseau sur la lune de la planète Qari. Une tentative très risquée, l’atterrissage va être difficile et la cargaison va être abîmée. Ses compagnons lui rappellent qu’ils ne peuvent pas cautionner un tel acte, car c’est du suicide, et que l’assurance responsabilité qu’offre la compagnie, pour laquelle ils travaillent, ne couvrira pas les dégâts. Alors que Grix essaie de faire au mieux, pour sauver son équipage, la seule cargaison qui lui importe, elle demande à tous de se taire et de s’asseoir. Tous s’apprêtent à l’impact… Pendant ce temps, sur Duni, dans la capitale, une jeune femme, à la peau violette, les yeux bandés, marche dans les rues, récite un texte. Deux personnages la croisent, l’une se moque d’elle, l’autre lui vient en aide, pour trouver le chemin du monastère.

Le récit, découpé en plusieurs chapitres, est saisissant, étrange et captivant. Deux héroïnes sont présentées, la première Grix, capitaine de son vaisseau qui, après un atterrissage forcé, doit vérifier son inventaire et tombe sur une information explosive. Pendant ce temps, Vess, une jeune non-un, entre dans le monastère pour y apprendre l’enseignement de la Renonciation. Alors qu’elle commence son travail d’archiviste, elle tombe sur des informations préoccupantes, dont elle ne peut garder le secret, car sa foi est celle de la vérité. Ainsi, les deux héroïnes se mettent en danger, dans une fuite qui semble impossible. La bande dessinée est bien construite, présentant une histoire puissante, captivante, de lanceurs d’alerte qui mettent leur vie en danger pour tenter de dévoiler une terrible vérité. Le dessin est aussi une grande force, avec un graphisme particulier, étonnant et captivant, assez spectaculaire.

Le sentier est le premier tome de la série Invisible Kingdom, des éditions Hi Comics, qui présente une histoire moderne, puissante et riche, avec deux héroïnes fortes, qui possède une révélation, qui pourrait bouleverser l’univers…