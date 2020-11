Les 3 calendriers de l’Avent Cheerz 2020 : Souvenirs & Gourmandises

Cheerz avait envie de penser à tout le monde avec ses calendriers de l’Avent 2020. Les fous de photos vont être comblés, quant aux plus gourmands, ils vont pouvoir se régaler tout en admirant leurs photos préférées. Ils auront le choix entre un calendrier de l’Avent 100 % photos et 2 autres en collaboration avec Kinder® et Ferrero.

Le calendrier de l’Avent photos de Cheerz

Créer un calendrier de l’Avent personnalisé avec nos photos préférées est un jeu d’enfant avec l’application de Cheerz. Il suffit de glisser les 24 photos que l’on souhaite voir apparaître et le tout est joué. Nous vous conseillons de les sélectionner par avance et de les glisser dans un album sur votre téléphone. De cette façon, vous n’aurez pas à fouiller dans vos photos pour les intégrer, gain de temps assuré ! Le calendrier va permettre aux familles de découvrir une photo chaque jour, et le 25 décembre il sera possible de retirer la pochette pour profiter d’un beau poster pêle-mêle. Il est assez élégant avec cette couleur bleue et ses boules rouges et or. Pile dans le thème de Noël !

Il est proposé au prix de 19,90 €.

Les 2 calendriers de l’Avent gourmands Kinder® & Ferrero

Pour les plus gourmands, Cheerz a pensé à deux calendriers de l’Avent en collaboration avec Kinder® d’un côté et Ferrero de l’autre. Ils reposent tous les deux sur le même principe de personnalisation avec le choix de notre photo préférée en guise de couverture. Seule différence avec l’Avent photo, la gourmandise qui se cache à l’intérieur des cases. Les familles vont adorer ouvrir les cases à tour de rôle pour croquer dans un chocolat gourmand. De quoi rajouter un peu de fun au quotidien !

Ils sont proposés au prix de 19,90 € pour Kinder® et 26,90 € pour Ferrero.

Les calendriers de l’Avent 2020 de Cheerz risquent bien de séduire les amoureux de souvenirs. Ou encore les familles qui n’auront pas la joie de se voir durant les prochains mois. Ils auront ainsi l’impression d’être tout près de leurs proches et c’est justement ce qu’il nous faut en ce moment. Merci Cheerz !