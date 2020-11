Kinder – Deux nouveaux calendriers de l’Avent pour les enfants

Kinder, du groupe Ferrero, offre depuis toujours des moments gourmands pour toute la famille, entre qualité et innovation. Marque connue mondialement, Kinder lance chaque année des nouveautés et des innovations. C’est encore le cas pour 2020, avec, pour cette fin d’année, deux nouveaux calendriers de l’avent gourmands !

En effet, pour patienter jusqu’à Noël, en plus des calendriers Kinder que l’on retrouve chaque année, il y a deux nouveautés à découvrir. Le premier est le calendrier de l’Avent Choco + Biscuits et le second, en partenariat avec Ravensburger, et dans un format XXL, avec des chocolats et des mini-livres. Des coffrets ravissants, colorés et surtout gourmands, pour se régaler, mais aussi pour partager de tendres moments en famille, notamment en racontant de jolies histoires de Noël.

Le calendrier de l’Avent Choco + Biscuits est assez grand, avec les couleurs reconnaissables et un design plaisant. Une gourmande maison en biscuits est à découvrir, avec le Père Noël, un lutin et quelques animaux. Vingt-quatre cases sont à ouvrir, plus ou moins grandes, cachant quelques friandises chocolatées et biscuits au chocolat. A l’intérieur, les enfants vont donc retrouver huit Kinder chocolat mini, sept Kinder country mini, quatre Kinder bueno mini, trois Kinder Happy Hippo, un Kinder Moulage de 15g et un Kinder Cards. Quatre biscuits sont donc à retrouver et à déguster dans ce nouveau calendrier de l’Avent.

Dans le deuxième nouveau calendrier de l’Avent, en partenariat avec Ravensburger, les enfants vont découvrir un grand coffret, qui s’ouvre en deux, comme un livre. Le même graphisme est à retrouver, avec ces couleurs chatoyantes et le Père Noël à retrouver. A l’intérieur, ce personnage est installé dans un fauteuil, prêt à partager une histoire avec tous les enfants, les lutins et les petits animaux. Le coffret est vraiment grand et rien qu’en le voyant, les enfants sont ravis, leurs yeux pétillent ! L’intérieur est tout aussi merveilleux, avec six Kinder chocolat mini, six Kinder Country mini, cinq Kinder Bueno mini, un Kinder Moulage de 15g et six mini livres Ravensburger, contant de jolies histoires autour de la magie de Noël. Du plaisir pour chaque jour, en attendant Noël, que ce soit par la gourmandise, en savourant un délicieux et inoubliable chocolat Kinder, ou par un moment chaleureux, à travers une histoire à partager.

Vous l’aurez compris Kinder invite à partager de nouveaux et de savoureux moments, en attendant Noël, avec deux nouveaux calendriers de l’Avent. Des nouveautés gourmandes, mais aussi ludiques, pour partager de tendres moments, en dégustant le tendre chocolat Kinder, sous toutes ses formes, dans l’attente découvrir les cadeaux au pied du sapin de Noël !

