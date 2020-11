D’ombre et de vengeance, le deuxième tome

La trilogie de Tomi Adeyemi se poursuit avec ce deuxième tome intitulé D’ombre et de vengeance, paru aux éditions Nathan, en octobre 2020. Un roman captivant, bouleversant offrant une saga fantasy unique et époustouflante, au rythme trépidant.

Zélie entend les vagues, comme si elles l’appelaient. Hypnotisantes, comme une berceuse, elles l’ont détourné de son chemin, pour la guider vers la mer. Elle se demandait ce qu’elle allait trouver, et quel étrange miracle, cette berceuse, lui réservait. Elle sentait simplement qu’elle devait répondre à cet appel, comme si ces vagues détenaient une partie manquante de son âme. Quand elle est arrivée, elle a lâché la main de Baba et elle est restée bouche bée. Les flots avaient quelque chose de magique. Zélie se rapprochait des vagues, une magie puissante se faisait ressentir. Baba suivi Zélie dans les vagues, entremêlant ses doigts bandés à ceux de Zélie.

Après la fin bouleversante du premier tome, l’histoire se poursuit, avec toujours plus de magie et de combativité. La guerre s’annonce épique entre la monarchie et les rebelles. Alors que l’héroïne a rendu la magie à son peuple, elle a également donné des pouvoirs aux puissants ennemis. Une guerre qui va détruire des vies, mais déchirant aussi l’amitié, car tous ne sont pas en accord sur la réconciliation possible. Zélie, de son côté, ne veut que la vengeance… Ainsi le roman dévoile une aventure fantastique, pleine de rebondissements, dans un univers assez riche et fort, plutôt passionnant et captivant. La lecture est bien découpée, très agréable et plaisante, assez fluide, dans l’ensemble, interrogeant sur l’humanité.

D’ombre et de vengeance est le deuxième tome de la trilogie Children of blood and bone, des éditions Nathan, qui dévoile la suite des aventures de Zélie, dans une guerre sans merci, offrant un récit fantastique, mêlant magie, esclavage, oppression, guerre et humanité.