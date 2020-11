Calendriers de l’Avent Monoprix 2020 : Makeup ou Zéro Déchet ?

Les calendriers de l’Avent Monoprix 2020 sont bien différents et se complètent pourtant à merveille. Il s’agit du calendrier de l’Avent maquillage de Monoprix et du Zéro Déchet de Feel Natural que nous avions envie de vous présenter plus longuement.

Étant donné le prix tout doux de ces deux calendriers, il serait dommage de devoir faire un choix. D’autant plus qu’ils sont très sympas tous les deux, même si nous avons eu un gros coup de cœur pour le contenu du Zéro Déchet Feel Natural.

Le calendrier de l’Avent Maquillage Monoprix

Le calendrier de l’Avent “24 trésors beauté à découvrir” renferme essentiellement du maquillage proposé par Monoprix. Nous pensons qu’il s’adresse aux jeunes femmes qui débutent avec le maquillage et qui n’ont pas forcément d’exigence côté matière et coloris. Au programme, des mini-palettes de fards à paupières mats ou irisés, des rouges à lèvres classiques, des paillettes, un crayon, plusieurs accessoires. Soit, le nécessaire pour réaliser un makeup festif pour Noël. Côté esthétique, nous retrouvons le bleu intense d’un ciel étoilé qui fait également penser à des feux d’artifice.

Son prix : 19.99 €

Le calendrier de l’Avent Zéro Déchet Feel Natural

Quelle belle découverte ce calendrier de l’Avent Zéro Déchet Feel Natural de 12 cases !

Pour commencer, il est entièrement recyclable contrairement à d’autres calendriers qui peuvent être accusés d’être très (trop) polluants. Il est superbe également, avec cette matière brute en carton embellie par quelques touches de couleurs irisées. On retrouve un rond au centre qui fait penser à la planète terre. Elle est entourée de jolies plantes et fleurs bleues, ce qui nous ramène à l’objectif premier du calendrier : le zéro déchet !

Tous les deux jours du mois de décembre nous allons découvrir ce que renferment les cases. Au programme, des lingettes (absolument magnifiques) en tissu, une brosse à dents en bambou, deux éponges Konjac et d’autres surprises très sympas.

Son prix : 29.99 €

Sur quel calendrier de l’Avent Monoprix allez-vous craquer ?