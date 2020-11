Les 5 Terres, tome 4, La même férocité

La même férocité est le quatrième tome de la série Les 5 Terres, des éditions Delcourt, paru en septembre 2020. Une bande dessinée de David Chauvel, Andoryss, Patrick Wong et Jérôme Lereculey, offre une nouvelle tournure, offrant toujours un récit passionnant.

Dans un édifice religieux, en haut d’une falaise, que l’on retrouve Astrelia. Enceinte et trahie, elle n’a pas eu d’autres choix que de fuir… Pendant ce temps, à Angleon, le nouveau souverain, Mederion et son ombre, le jeune Terys, sont sur le point de remettre une médaille au capitaine Blasserius, pour son courage et sa loyauté. Dans l’assemblée, certains n’en reviennent pas de voir un jeune roi tigre accompagné de son ombre, un jeune lion, incarnant ainsi un renouveau. Les membres héroïques de la garde reçoivent également la médaille d’Angleon, sous les applaudissements. Le jeune roi a fait ses preuves, et il semble déterminé à rester sur le trône, mais aussi à en finir avec les rivalités entre races. Avec un lion à ses côtés, le jeune Mederion a fait un véritable coup de maître. L’ancien ombre ne sait quoi penser de ce nouveau souverain, qui semble bien trop stratège et s’en méfie.

Le récit est toujours aussi bien découpé, oscillant ainsi entre différents lieux et différents personnages, afin de faire avancer l’intrigue pleine de suspense. Les éléments se mettent en place, des actions sont faites et les révélations aussi. Aussi, le nouveau roi mène son jeu avec son ombre, dont il semble très proche, tandis qu’Astrelia court un grave danger, car différentes personnes en sont après elle. Enfin, les étudiants se regroupent, soulevant les problèmes de la monarchie actuelle, inspirant à la révolution. Ainsi, la bande dessinée va encore dévoiler bien des informations et faire avancer cette passionnante série fantastique et anthropomorphique, dans laquelle on plonge facilement et rapidement. Les éléments se mettent en place, assurant une toute aussi captivante, avec rebondissements et surprises. Le dessin est également toujours aussi splendide, avec un trait fin, juste, fluide et dynamique, offrant un univers remarquable et des superbes planches à découvrir.

La même férocité est le quatrième tome de la série Les 5 Terres, des éditions Delcourt, offrant un univers tout à fait captivant, un scénario bien mené et ficelé, pour offrir un récit épique, plein de suspense, de rebondissements et d’actions, entre pouvoir, complots, vengeance, renversement, amour, manipulation, liberté…