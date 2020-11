Calendrier de l’Avent Beery Christmas 2020 de Saveur Bière

Si vous êtes amateurs de houblon, curieux de goûter à 24 bières artisanales chaque jour du mois de décembre, foncez découvrir le calendrier de l’Avent Beery Christmas 2020. Saveur Bière nous offre un parcours initiatique, et nous embarque au sein même des brasseries ayant participé à la confection de ce superbe calendrier.

Pour la huitième année consécutive, Saveur Bière ne lâche rien et continue de surprendre ses clients avec sa version 2020 du Beery Christmas. Et pour cette nouvelle édition, la marque s’est entourée de l’illustrateur Vincent Lelièvre qui nous offre une version très réussie.

L’esthétique est gé-nial !

Les dessins sont complètement dingues et inédits. Le tracé est fin, précis et efficace. Le noir et blanc dominent, laissant place à quelques touches de couleur jaune et vert qui font référence à Saveur Bière. On se croirait en immersion dans l’imagination du dessinateur. Il représente chaque brasserie avec un détail tout droit sorti de son imagination. Chapeau de fou du roi en guise de toit de maison, des bois de rennes qui remplacent les cheminées, ou encore des bouteilles qui servent de pilier. Sans oublier de la mousse onctueuse, une tireuse, etc. On est pile dans le thème de la bière, mais surtout du voyage, puisque le dessinateur retrace le chemin parcouru par Saveur Bière pour dénicher les meilleures brasseries du Monde.

Une chose est sûre, les amateurs de bière vont se régaler tout le mois de décembre. Saveur Bière s’est plus que jamais investie ; elle a participé à la définition du genre de bière jusqu’au choix de l’étiquette. La marque a parcouru près de 14 pays pour imaginer les 24 bières artisanales jamais brassées auparavant. Certaines brasseries participantes font également partie des 100 meilleures brasseries du Monde, rien que cela !

C’est ce qui fait du calendrier de l’Avent Beery Christmas 2020 une pièce unique.

Petit détail : la possibilité d’interagir avec d’autres adeptes sur les réseaux sociaux de Saveur Bière. Pas question donc de déguster ces bières seul sans pouvoir partager son ressenti. Bien vu !

Quelque chose nous dit que le Beery Christmas 2020 risque bien de faire de l’ombre à ses petits concurrents cette année…

Il est proposé au prix de 69.90 € (livraison gratuite en points relais).