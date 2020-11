Quels sont les systèmes de votre organisme affectés par le CBD ?

Le CBD est de plus en plus recommandé. En effet, les études scientifiques continuent de révéler les nombreuses vertus de cette substance. Qu’il soit consommé sous forme d’huile, de cristaux où, quelle que soit la forme d’ingestion, il ne manque jamais d’accomplir son effet. Alors avant de prendre du CBD, voici les systèmes de votre organisme qu’il va sûrement affecter.

Le système digestif

On avale du CBD pour plusieurs de ses effets thérapeutiques. Peu importe la forme sous laquelle il sera pris, le CBD touchera plus d’un système. C’est pour cette raison qu’avant de débuter la prise de CBD, vous pouvez être d’ores et déjà être rassuré de son effet positif sur d’autres systèmes.

Le premier système touché est le système digestif. Il est scientifiquement prouvé que cette molécule est bénéfique pour le traitement de la maladie de Crohn, l’anorexie. Elle est efficace pour réduire l’inflammation de l’intestin. Elle est responsable de la motilité intestinale. Il s’agit de la vitesse à laquelle la matière transite à travers l’intestin. L’impact indirect est que cela permet de respecter un programme de perte de poids. De fait, le consommateur est moins enclin à grignoter et à manger entre les repas. De plus, le CBD apaise la nausée, prévient les vomissements et les diarrhées.

Le système endocannabinoïde

Ce système est un réseau de récepteurs qui parcourt le corps entier. Il se trouve partout où passe le système nerveux. Il est responsable de la régulation de nombreux autres systèmes du corps, y compris le système immunitaire. Les fonctions régulées par le système endocannabinoïde sont entre autres :

la digestion et l’appétence,

les fonctions immunitaires,

l’inflammation,

les capacités motrices,

l’humeur,

la mémoire,

la température corporelle et la réaction à la chaleur et la douleur,

le sommeil.

La régulation de ces systèmes est possible grâce aux récepteurs cannabinoïdes. Les récepteurs CB1 sont présents dans le cerveau et les nerfs de la moelle épinière. Quant aux récepteurs CB2, ils sont localisés dans le système digestif, le système digestif et le système nerveux périphérique.

Le CBD n’est pas capable de se lier convenablement avec les deux récepteurs. Ce défaut provoque la stimulation des cellules où lesdits récepteurs sont actifs.

Une telle stimulation peut se produire dans tout le corps parce que le CBD est transporté dans tout le corps à travers la circulation sanguine. Il se produira alors des effets positifs multiples dans l’organisme. C’est ce qui confère au CBD sa qualité de très bon complément alimentaire.

Le système immunitaire

L’effet positif du CBD dans le système immunitaire est lié au système endocannabinoïde. De fait, lorsque l’organisme est en bonne santé, les endocannabinoïdes interagissent avec les récepteurs CB1 et CB2 pour stabiliser le fonctionnement du système immunitaire.

Parmi les endocannabinoïdes, l’anandamide supprime l’action des cellules immunitaires dans le tube digestif, favorisant le développement des bactéries intestinales bénéfiques. La conséquence est que l’organisme lutte plus efficacement contre la maladie de Crohn. Lorsque le système endocannabinoïde est moins efficace, le CBD, qui est un phytocannabinoïde, peut contribuer à équilibrer le système immunitaire.

Peu importe la raison de la prise du CBD, son effet bénéfique sera ressenti dans tout le corps.