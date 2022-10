Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le calendrier de l’Avent Sothys 2022 pour la bonne et simple raison que c’est la première fois que je vous parle de Sothys sur FranceNetInfos. Et j’ai pu me faire un vrai avis sur la marque en testant une partie des 24 produits cachés derrière les cases du calendrier.

SOTHYS : Une marque d’institut et spa

Sothys, c’est 75 ans d’expérience autour du soin en institut. Cette société française s’est rapidement imposée comme une enseigne référente dans son domaine. Les deux fondateurs ont fait grandir la marque au point de proposer des soins luxueux au plus proche des attentes des clients qui viennent se détendre dans leurs instituts. Grâce à sa gamme premium de soins, Secrets de Sothys notamment, la marque se distingue dans la formulation des produits qu’elle propose.

Sothys ne cesse d’innover pour continuer de proposer des soins à la qualité responsable, au plus proche de l’environnement.

Sothys, se sont aussi des soins réalisés en cabine par des masseurs avertis. Les produits de beauté quant à eux sont nombreux, que ce soit pour le visage ou le corps. Ils sont ciblés, de façon à répondre aux besoins de chacun, tout en travaillant sur les textures, la sensorialité, ou encore les effets ressentis sur la peau. C’est pour cette raison que Sothys s’engage à faire une expertise poussée aux clients qui se rendent en institut afin de leur administrer des soins adaptés.

Le calendrier de l’Avent Sothys 2022

Le calendrier de l’Avent Sothys 2022 est ravissant. Sa couleur verte, très en vogue cette année, est élégante et se marie à merveille avec le doré des écritures sur les cases. Il se déploie, dévoilant plusieurs rabats, dans un format XXL qui lui confère encore plus de prestance.

Côté contenu, il est généreux par la diversité des produits qu’il contient. Au programme, des soins pour le visage, le corps et même du maquillage. Je ne savais pas que Sothys proposait du makeup, cela a été une belle surprise. J’ai pu tester plusieurs gammes, et parmi celles que j’ai préférées il y a la Sothys organics et notamment trois produits : l’émulsion hydratante revitalisante, le gommage visage éclat et le masque hydratant éclat. Pour commencer, l’odeur est délicieuse, et les textures sont hyper agréables sur la peau.

24 produits pour 95 € (valeur au ml : 317,53 €)

Il y a d’autres produits à découvrir bien sûr, essentiellement des formats miniatures, entre 5 et 15 ml qui permettent quand même plusieurs utilisations. Parmi les 24 cases, Sothys a glissé deux produits en format vente, le classique crayon noir, ainsi que le perfecteur de teint « Pore Refiner System ». Sothys a également glissé des nouveautés 2022 pour que les clients fidèles puissent faire de nouvelles découvertes eux aussi.

J’ai apprécié de découvrir les soins Sothys, car je ne connaissais pas encore l’identité de la marque. J’ai été agréablement surprise par les soins visage au point que j’ai regretté qu’il n’y ait pas plus de formats vente. Au programme, des sérums, des soins jeunesse, hydratants, réconfortants pour le visage. La gamme Hydra à l’acide hyaluronique m’a également convaincue, surtout la crème hydratante jeunesse velours, qui glisse sur la peau telle une caresse.

Le calendrier de l’Avent Sothys 2022 est généreux dans la diversité des produits proposés. Il va nous permettre de découvrir des soins de toute sorte, adaptés à tout type de peau. On ne sait pas toujours par ou commencer lorsqu’on souhaite découvrir une marque, c’est là même qu’intervient le calendrier, et j’adore l’idée.