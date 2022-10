Et si nos célébrités vivaient des phénomènes surnaturels, que diraient elles exactement ? C’est le but du livre de Sandrine Chopin, “des Célébrités face au surnaturel”, paru aux éditions BTLV Mystère et inexpliqué.

Qui n’a jamais eu une expérience dite surnaturelle ? Un sentiment de déjà-vu, des prémonitions, une sensation que tout est déjà tracé ou que quelqu’un guide vos pas ? Faites vous partie de ces personnes ?

Sandrine Chopin est journaliste, productrice et auteure. Elle anime entre autres les émissions “En Aparté” et “Les connus face à l’inconnu” sur btlv.fr, le média n°1 des mystères et de l’inexpliqué.

Des célébrités face au surnaturel, le livre

Elle est alors allée à la rencontre de 11 célébrités que nous connaissons tous et a recueilli leurs témoignages pour essayer de voir avec eux s’ils existaient autre chose qui nous dépasserait. Et c’est avec plaisir qu’ils se sont tous livrés à cet exercice.

Que ce soit Anne Roumanoff, Pascal Legitimus, Nathalie Marquay-Pernaut, Franck Leboeuf, Marie Fugain, Laurent Wolf, Jean Louis Etienne, Mireille Dumas, Marc Toesca ou Patrick Chesnais, pour eux, oui il y a quelque chose. Certains sauront mettre des mots précis sur leurs expériences et d’autres un peu moins, tout en sachant qu’il se passe quelque chose assurément qu’ils ne sauraient expliqués.

Dans le livre “Des célébrités face au surnaturel”, guidée par la bienveillance de Sandrine Chopin, nos célébrités vont se livrer intimement sur leurs convictions profondes mais aussi sur leurs expériences inexpliquées. Que l’on parle des rêves prémonitoires, de chamanisme, de vibrations, de Dieu, de guide(s) qui les protège, de rencontres providentielles ou encore de contact avec l’au-delà, tous les sujets y passent. Alors qu’il n’est pas facile de raconter ce genre d’histoires, ils sont tous intimement persuadés que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes peut être pas encore à même de comprendre ce qui se passe plus haut mais en attendant, nos célébrités (et peut être vous) ont vécu des phénomènes surnaturels et ils osent en parler. Les choses changent et il faut en parler. Et c’est ce que Sandrine Chopin veut nous faire comprendre dans son livre.