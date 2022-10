Pourquoi faut-il acheter des actions NIO ?

Vous avez envie d’investir dans un secteur d’avenir qui ne sera pas menacé par les contraintes environnementales en raison du passage vers la transition énergétique ? Nous vous recommandons d’acheter les actions NIO. Relativement récente et désormais cotée sur New York Stock Exchange (NYSE), l’action NIO de la société chinoise de voitures électriques enregistre de belles performances sur le long terme.

Vous hésitez toujours à investir dans les actions NIO ? Lisez cette revue.

Pourquoi est-il intéressant d’acheter des Actions NIO ?

Aujourd’hui, le marché de l’automobile électrique est en pleine croissance et particulièrement en Chine. D’après le PGD de Nio, d’ici 2030, le parc des automobiles électriques représentera 90 % des ventes de voitures neuves. L’entreprise fait également son entrée sur la scène de l’Europe avec son introduction en Norvège.

Tout ceci montre que les perspectives d’avenir sont donc plutôt positives avec de nombreuses améliorations de la part de l’entreprise Nio en matière de conduite automatique. Pour continuer, NIO est une entreprise dont les idéaux sont en adéquation avec les objectifs futurs que le monde moderne devra atteindre. L’on peut dire que les enjeux de la transition énergétique seront réglés en partie grâce à NIO.

Cela fait de cette société l’un des futurs grands acteurs des entreprises écoresponsables. Ainsi, les actions NIO gagneront en taille et donc en attractivité. D’ailleurs, les analystes affirment que le prix de l’action Nio pourrait donc potentiellement grimper de plus de 250 %. Tout ceci devrait vous pousser dès maintenant à acheter action nio pour une meilleure rentabilité sur le long terme.

Notons également que l’action Nio a surperformé l’action Tesla au cours des dernières années en matière de performance. Ce n’est pas pour rien qu’elle est surnommée le Tesla chinois. Pour finir, la société Nio possède des arguments de poids en sa faveur. D’une part, elle bénéficie de financement de la part du gouvernement chinois.

D’autre part, elle dépense beaucoup d’argent en recherche et développement afin de garder son lead actuel. Au vu de ces différents éléments positifs qui sont de très bons indicateurs, l’on peut affirmer que l’action Nio représente une opportunité en matière d’investissement.

Comment acheter des actions NIO ?

Pour acquérir les actions NIO, vous devez passer par un courtier. Toutefois, pour investir en toute sécurité, il est important de passer par un broker régulé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Découvrons ensemble les étapes à suivre pour réussir votre opération.

Choisir un courtier en bourse

La première étape pour acheter des actions Nio comme annoncé en haut est de trouver un courtier en bourse. Vous devez à cet effet choisir un broker en bourse fiable, performant et avec des frais limités. Faites bien vos recherches afin de faire le meilleur choix.

Ouvrir un compte de trading

Après avoir choisi votre broker, la prochaine étape sera de créer un compte chez ce dernier. Pour ce faire, un formulaire à remplir vous sera soumis. Sur ce formulaire, vous allez renseigner votre adresse mail (qui sera associée au compte de trading), un nom d’utilisateur et enfin un mot de passe suffisamment complexe.

Pour mieux sécuriser votre compte, il est recommandé d’activer l’authentification en deux temps. Avec cette option, toute connexion au compte ne sera possible qu’en renseignant votre mot de passe + un mot de passe temporaire qui sera envoyé par SMS.

Renseigner ses informations

Avant de déposer des fonds sur votre compte, vous devez d’abord vérifier votre compte en fournissant certaines informations. À cet effet, certains justificatifs vous seront à savoir :

La pièce d’identité : passeport, carte d’identité nationale, permis de conduire ;

Le justificatif de domicile : relevé bancaire, facture d’eau, gaz ou électricité, facture de téléphone, box internet ou alors avis d’imposition.

Déposer des fonds

Il s’agit ici de réaliser le dépôt des fonds pour l’achat des actions Nio. Le versement minimum est de 50 € pour un trader résidant en France pour la plupart des courtiers. Toutefois, un dépôt de 1000 € vous permettra de trader sérieusement et de ne pas taper dans vos stop-loss trop vite.

Acheter l’action NIO

C’est la dernière étape. Elle consiste à ouvrir une position acheteuse sur l’action NIO. Il s’agit ici d’investir dans l’action NIO au comptant et non de trader l’action NIO via un CFD et en ayant recours à l’effet de levier.

Quels sont les partenaires de Nio automobile ?

La société Nio a deux partenaires à savoir :

Mobileye : il s’agit d’un partenariat qui vise l’industrialisation de la production de véhicules autonomes de niveau 4 en Chine et dans le monde ;

Total Energy Ventures : il s’agit d’une NIOcollaboration avec le fonds d’investissement du groupe pétrolier Total. Ce partenariat vise les véhicules électriques, la conduite autonome et les systèmes intelligents, les véhicules connectés et les services de mobilité.

Quels sont les concurrents de Nio ?

Nio dispute le marché mondial du véhicule électrique avec de nombreux concurrents comme :