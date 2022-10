Calendrier de l’Avent La Chambre aux Confitures 2022

Les fins gourmets vont se réjouir, La Chambre aux Confitures propose un superbe calendrier de l’Avent 2022 qui regroupe de délicieuses confitures, gourmandes à souhait. Il renferme pas moins de 24 recettes créatives et audacieuses que nous nous sommes autorisés à goûter avant l’ouverture de la première case.

La Chambre aux Confitures : Entre passion et savoir-faire

La confiturologie, cela vous parle ? C’est tout simplement l’art de déguster de la confiture. Et La Chambre aux Confitures excelle dans le domaine depuis 2011. Elle propose de délicieuses confitures dans des recettes inédites, autour de propositions originales. En effet, elle n’hésite pas à créer des mélanges audacieux, dans des textures différentes. Le but étant de nous faire découvrir le plaisir de déguster d’authentiques confitures, avec ou sans morceaux.

La Chambre aux Confitures propose plus de 100 parfums !

Des classiques, des mono-fruits ainsi que quelques mélanges sucré/salé qui feront leur effet lors de nos repas festifs. Elle souhaite mettre en éveil nos sens en nous encourageant à observer, sentir, goûter et bien sûr ressentir ce que dégage la confiture que l’on déguste. Elle veille à ce que les fruits utilisés dans les recettes soient minutieusement sélectionnés et issus d’une agriculture raisonnée. Et pour préserver l’authenticité de la confiture, la Maison ajoute du sucre de façon raisonnée, et profiter ainsi de la qualité du fruit, de ses subtilités, de sa finesse.

Le calendrier de l’Avent La Chambre aux Confitures

Le calendrier de l’Avent La Chambre aux Confitures est une belle occasion de découvrir les mets que propose la Maison. Tout au long du mois de décembre, nous allons goûter à différentes saveurs plus épatantes les unes que les autres.

L’édition 2022 est plutôt réussie esthétiquement, des couleurs modernes recouvrent le calendrier ce qui lui confère de l’élégance. Il renferme 24 cases dans lesquelles on retrouve des grands classiques signés par la Maison, de doux mélanges également, assez surprenant parfois. Et bien sûr, quelques nouveautés. Il fait partie de ces calendriers gourmands que l’on aime découvrir en famille.

24 petits pots de confiture à découvrir tous le mois de décembre

Le calendrier de l’Avent est authentique, nous avons apprécié que la Maison glisse de véritables pots en verre. Cela ajoute un petit côté traditionnel au tout. Sur chaque pot, on retrouve la recette, de quoi réjouir les fins gourmets qui languissent de goûter à la confiture du jour. Côté saveurs, il y en a pour tous les goûts, que vous aimiez les parfums dits classiques, ceux plus aboutis ou de saison. Sans oublier des chutneys ou encore des confits qui se marieront à merveille avec le foie gras.

La confiture de Noël : Notre coup de cœur

Parmi les recettes que nous avons goûtées grâce au calendrier de l’Avent La Chambre au Confitures, il y a La Confiture de Noël. Outre le fait qu’elle soit bien présentée, dans ce pot en verre orné d’un autocollant aux couleurs de l’enseigne, nous l’avons trouvé exquise. Elle fait partie de ces présents à glisser sous le sapin. Cela change des chocolats et cela fera son petit effet. Il s’agit d’un joyeux mélange de figues avec de l’orange, de l’abricot sec, des noisettes, des pruneaux, des raisins blonds et des noisettes. La badiane présente dans la recette apporte ce petit côté épicé, quant à la cardamome et la cannelle, elles rehaussent le tout avec subtilité.

Une pointe l’alcool dans les confitures ?

Et pourquoi pas ! C’est là même la force de La Chambre aux Confitures, d’oser proposer des recettes que l’on ne voit nulle part ailleurs. Et parmi celles que nous avons goûtées également, il y a la recette « Ananas Rhum Vanille ». Et elle est surprenante. Les ingrédients se mélangent parfaitement créant une recette assez naturelle finalement. On a l’impression de boire un cocktail, les morceaux en plus. Et si elle est de fabrication française, elle nous donne l’impression de voyager dans les îles durant quelques secondes.

Nous sommes ravis d’avoir pu faire la connaissance de La Chambre aux Confitures. La Maison nous a convaincu de sortir de notre zone de confort pour goûter à des mélanges plus originaux. Les palais fervents de délicatesse vont se régaler durant tous le mois de décembre 2022 jusqu’au jour de Noël.

Pour visiter la boutique de La Chambre aux Confitures, rendez-vous ICI.