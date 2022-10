La dernière aventure de Tintin et d’Hergé – L’Alph-Art ou l’art de l’inachevé est un nouveau titre de la collection Zoom sur Hergé, des éditions Sépia. Une première étude approfondie du dernier album inachevé de Tintin, L’Alph-Art, une analyse immersive et captivante, de Nicole Benkemoun.

C’est par un sommaire, suivi d’un avant-propos, que débute l’ouvrage. Il est expliqué que le livre n’est pas un essai exhaustif sur Tintin et L’Alph-Art, qui n’a pas, non plus, la prétention à la vérité. Le livre est le résultat d’un double choc par rapport à l’ultime album inachevé d’Hergé. Un choc esthétique et un choc émotif, entre les croquis et le récit. Ensuite, une première partie revient sur les derniers albums d’Hergé, mort en mars 1983. On revient sur la fin d’Hergé, et ses aventures, avec des références avec le ciel, les étoiles, les constellations et l’astronomie.

Ainsi, à chaque nouvelle partie, des réflexions, des pensées et des références, invitent à se questionner, sur l’art d’Hergé, son œuvre inachevée, et ce qu’elle aurait pu être. Un album d’Hergé inachevé, en raison de sa disparition, qui se termine sur l’image de Tintin conduit à la mort. L’analyse proposée est détaillée, expliquée, inspirante et fascinante, riche d’une iconographie, de références et de connaissances. Les réflexions vont bien au-delà de l’album inachevé, avec les personnages secondaires, l’art, la mort, les volontés multiples… Le livre se termine avec une bibliographie riche, pour les plus curieux, qui veulent aussi aller plus loin dans l’expérience et la découverte de cet album inachevé.

La dernière aventure de Tintin et d’Hergé – L’Alph-Art ou l’art de l’inachevé est un ouvrage curieux et très bien construit, des éditions Sépia. Un nouveau titre pour la collection Zoom sur Hergé, qui propose une étude approfondie sur le dernier album inachevé de Tintin.

