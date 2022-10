CBD – graines de cannabis : une incroyable qualité grâce à la recherche et au développement

Depuis des décennies, les graines de cannabis – le CBD se sont révélés être de plus en plus qualitatifs, avec une constante amélioration des produits. Grâce aux efforts et au budget alloués à la section recherche et développement : ces fameuses graines et huiles de CBD ont été en mesure de s’améliorer jusqu’à devenir d’excellente qualité, via un travail de fourmi en amont remarquable.

CannaBiDiol – graines de cannabis : un large choix existant

Le CannaBiDiol (CBD) ainsi que les graines de cannabis ont également su élargir leurs gammes de produits et leurs variétés pour le bonheur des consommateurs de ces produits et de leurs dérivés. Avec une qualité accrue, le monde du CBD – des graines de cannabis a connu de véritables bouleversements. Il n’est en effet pas donné de voir tout un marché améliorer dans le bon sens du terme la qualité de tous les produits et leur quantité. Généralement, c’est une question de choix entre un aspect et l’autre pour pouvoir prendre le temps de bien le développer.

Pourtant, il n’en a rien été : les deux aspects ont été totalement enrichis, grâce à des budgets importants, réguliers et conséquents investis dans la recherche et le développement en laboratoires. Grâce à ce pari ambitieux, certaines entreprises faisant ce choix osé ont pu complètement redistribuer les cartes et repartir sur des bases solides. À tel point qu’aujourd’hui : il est possible de trouver de l’huile de CBD et des graines de cannabis à des prix Black Friday, tant le marché est arrivé à maturité et propose de très larges gammes de qualité. Chose absolument impensable il y a de ça quelques décennies en arrière, ce qui prouve le travail accompli par certains, depuis.

Loi du 30 décembre 2021 sur le CBD : celle qui change tout

Cette fameuse loi du 30 décembre 2021 à propos du CBD dans l’hexagone vient avec son lot de modifications sur l’arrêté du 22 août 1990, ce qui a changé une partie de la réglementation en vigueur. Sont autorisées les produits à base de CBD et ses dérivés s’ils proviennent de la variété de Cannabis Sativa L. Aussi bien dans le cadre de culture, d’importation, d’exportation et de consommation, avec un taux de THC (TétraHydroCannabinol) maximal autorisé de 0,3 %. Dans ce cadre précis, les graines et les fibres peuvent être exploités. En ouvrant cette vanne salutaire par l’État français, il est possible de lutter au maximum contre les autres formes à hautes teneurs en substances psychotropes. Ce qui permet de mettre à la place sur le marché des produits hautement qualitatifs et préservant la santé des consommateurs.

Ce qui pousse également le gouvernement à suspendre l’interdiction d’utiliser fleurs / feuilles de CBD, même à usage thérapeutique. En attendant des tests calqués sur les autres pays européens (vérifiant si fleurs et feuilles respectent le taux de THC maximal fixé à 0,3 %) pour éventuellement ouvrir une nouvelle vanne. La législation en vigueur pourrait encore évoluer dans le bon sens et suivre les efforts fournis depuis des décennies par la recherche et le développement pour le CBD – les graines de cannabis.