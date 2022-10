Comment pouvez-vous dérouiller votre iPhone ?

Il est très fréquent qu’un iPhone soit verrouillé. En principe, votre iPhone ne sera pas déverrouillé tant que vous n’aurez pas saisi le bon code d’accès. Cependant, si vous entrez le mauvais code d’accès plusieurs fois, votre iPhone sera verrouillé pour toujours. Même si vous vous souvenez du code d’accès à l’écran de verrouillage, cela ne vous aidera pas. Alors comment déverrouiller un iPhone désactivé ?Ne paniquez pas. Nous allons vous montrer comment débloquer un iPhone lorsque l’écran “iPhone Unavailable” ou “Security Lockout” s’affiche.

Liste des meilleurs logiciels de déblocage iPhone

Wondershare Dr. Fone

Wondershare Dr.Fone est un outil qui peut vous aider à déverrouiller votre iPhone en quelques minutes seulement. Cet outil est également facile à utiliser, vous permettant de déverrouiller votre iPhone en quelques minutes et il est compatible avec une large gamme d’appareils iOS, exécutant toutes les versions d’iOS. Toutefois, pour utiliser Wondershare Dr. Fone, vous devrez d’abord désactiver Find my iPhone sur l’appareil.

Wondershare Dr. Fone a également plusieurs autres fonctionnalités comme à titre d’exemple :

Récupération des donnés perdus

Transfert des donnés

Emigration des discussions Whatsapp

Réparation des erreurs du système et d’itunes

Sauvegarde et restauration des données

Et plus encore…

TunesKit iPhone Unlocker

TunesKit iPhone Unlocker est un nom populaire qui revient toujours lorsqu’il s’agit de déverrouiller le verrouillage de l’écran d’un iPhone sans mot de passe. Avec son aide, vous pouvez supprimer le mot de passe de l’écran de chaque iPhone activé afin de pouvoir à nouveau profiter des fonctions et des services après avoir accédé à votre iPhone :

Contourner les mots de passe de l’écran de l’iPhone en un rien de temps.

Déverrouillez l’écran verrouillé de votre iPhone sans mot de passe.

Réparer un iPhone désactivé sans iCloud ou iTunes.

AnyUnlock

Pour aider les utilisateurs d’iOS à résoudre certains problèmes, comme l’oubli de mots de passe sur l’iPhone, l’achat d’un iPhone d’occasion mais ne connaissant pas le code de passe, iMobie a publié un logiciel de déverrouillage d’iPhone nommé AnyUnlock – iPhone Password Unlocker, qui est l’un des outils de déverrouillage d’iPhone les plus complets et les plus rapides en 2022. Il peut aider tous les utilisateurs d’iOS à supprimer divers verrous de codes d’accès, comme le code d’accès à l’écran, l’Apple ID, le code d’accès au temps d’écran, le mot de passe de sauvegarde iTunes, les restrictions MDM et tout ce que vous avez oublié. Découvrez les points forts d’AnyUnlock concernant la fonction de déblocage de l’iPhone et suivez les étapes pour débloquer l’iPhone en 3 simples clics.

Les fonctionnalités les plus populaires de Wondershare Dr.Fone

Wondershare Dr.Fone est une application populaire qui se compose d’une large gamme d’utilitaires téléphoniques pouvant être utilisés pour gérer votre téléphone ou effectuer des opérations de maintenance essentielles. Il peut s’agir d’un outil utile qui peut vous éviter de vous rendre chez un spécialiste du téléphone ou, au contraire, vous fournir des solutions de secours avant que vous ne l’envoyiez à ce genre d’entreprises.

Wondershare Dr.Fone est une gamme d’utilitaires pour les appareils iOS et Android. Cela comprend :

Déverrouillage de l’écran : Supprimez l’écran de verrouillage de votre Android / iOS, que vous vous souveniez ou non du mot de passe.

Récupération de données : Récupérez les données supprimées des appareils iOS/Android, des sauvegardes iTunes/iCloud et des appareils Android cassés.

Transfert WhatsApp : Sauvegardez l’historique et les pièces jointes de vos conversations WhatsApp, WeChat, LINE, Kik, Viber. Transférez les messages WhatsApp entre iOS et iOS, Android et Android, et iOS et Android.

Transfert de téléphone : Transférez en un clic des données entre deux appareils fonctionnant sous iOS ou Android, notamment des contacts, des messages, des photos, etc.

Sauvegarde du téléphone : Sauvegardez facilement les données de vos appareils iOS ou Android et restaurez les fichiers de sauvegarde de manière sélective sur n’importe quel appareil.

Effaceur de données : Effacez définitivement ce que vous voulez de vos appareils iPhone, iPad ou Android, des appareils entiers ou une partie des données, en préservant votre vie privée.

Gestionnaire de téléphone : Transférez des contacts, des SMS, des photos, de la musique, des vidéos et bien plus encore entre votre iOS / Android et votre PC / iTunes.

Réparation du système : Réparez vous-même divers problèmes iOS/Android en cinq minutes, comme une boucle de démarrage, un écran noir de la mort, etc.

Réparation d’iTunes : Réparez diverses erreurs iTunes, des problèmes de connexion iTunes et des problèmes de synchronisation iTunes avec votre iPhone, iPad ou iPod touch.

Les étapes détaillées de Wondershare Dr.Fone pour déverrouiller l’iPhone

Pour savoir comment déverrouiller un téléphone quand on a oublié le code, suivez les étapes ci-dessous :

Connectez l’appareil à l’ordinateur et lancez Dr.Fone, puis sélectionnez “Screen Unlock” parmi tous les outils.