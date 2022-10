A quoi peut servir Wondershare UniConverter ?

Apparu en 2016, TikTok est une application qui permet de créer des vidéos de 60 secondes et de les personnaliser avec des filtres, des autocollants, et des effets spéciaux comme Snapchat et Instagram. TikTok connaît un succès indéniable depuis sa création et compte environ un milliard d’utilisateurs actifs par mois. La possibilité de télécharger des vidéos sur TikTok et de les partager sur d’autres réseaux sociaux est un atout pour votre business. Néanmoins, vous avez besoin d’un logiciel performant pour supprimer le fameux filigrane des vidéos TikTok afin de les réutiliser. Découvrez le meilleur logiciel à utiliser pour faire cela.

Quelle est l’utilité de TikTok ?

En raison de sa croissance rapide et de sa grande popularité, TikTok est devenu l’une des meilleures applications pour se faire connaître du grand public. L’application est une niche de consommateurs qui sont toujours prêts à adopter les nouvelles tendances qui circulent sur les médias sociaux. Ainsi, si vous avez une entreprise dont la clientèle est constituée en grande partie de jeunes gens, TikTok est un outil de marketing dont vous avez absolument besoin. Le niveau d’engagement des utilisateurs de l’application est remarquable.

Pour vous accompagner dans l’utilisation de TikTok, plusieurs logiciels utiles ont été créés. On peut par exemple mentionner Wondershare UniConverter qui permet à des milliers de personnes de supprimer le filigrane TikTok sur les vidéos téléchargées et de faire beaucoup d’autres choses.

Pourquoi supprimer le filigrane des vidéos téléchargés sur TokTok ?

Le filigrane TikTok est un petit logo ou texte avec le nom de l’application qui apparaît dans les vidéos. Il inclut votre nom d’utilisateur et le nom de l’application et apparaît sur les différents côtés de vos vidéos lorsque vous les enregistrez sur votre téléphone.

Il est important de savoir que le rôle du filigrane est de faire connaître TikTok. Ainsi lorsque vous mettez les vidéos que vous avez enregistrées à partir de TikTok sur d’autres médias sociaux, cela peut poser problème. D’ailleurs des applications comme Facebook ou Instagram supprimeront vos vidéos s’il y a n’importe quel filigrane TikTok. Alors vous devez trouver un moyen de supprimer le filigrane lorsque vous souhaitez utiliser vos vidéos TikTok sur d’autres réseaux sociaux. Vous pouvez facilement enlever le filigrane avec le logiciel Wondershare UniConverter.

La fonction d’édition de filigrane de Wondershare UniConverter

L’un des avantages que présente TikTok vis-à-vis des autres médias sociaux est la possibilité de télécharger les vidéos sur la plateforme. C’est un atout, car vous pourrez enregistrer des vidéos sur votre téléphone et les partager sur d’autres plateformes. Mais le seul bémol est la présence d’un filigrane qui peut parfois être assez encombrant même s’il est de petite taille. Pour enlever le filigrane, la meilleure option que vous avez est de télécharger Wondershare UniConverter et d’utiliser sa fonction d’édition de filigrane. le processus est simple:

étape 1: lancez le logiciel et sélectionnez “Convertir” puis cliquez sur “Ajouter” des fichiers dans le coin supérieur gauche de la fenêtre. Parcourez donc votre PC et choisissez la vidéo Tiktok préalablement téléchargé avec filigrane.

étape 2: Accédez à la liste déroulante “Convertir tous les fichiers en” et recherchez la catégorie Vidéo. Choisissez ensuite MP4 comme format de sortie.

étape : cliquez sur le bouton “Convertir” pour que le programme lance la covertion de la vidéo en MP4 sans filigrane. cela prend juste une petite minute.

étape 4: à la fin de l’opération, cliquez sur le bouton “Converti” en haut de l’interface pour pouvoir trouver vos vidéos MP4 sans filigrane.

Wondershare UniConverter est un convertisseur vers mp4 sans filigrane pour TikTok et d’autres sites. Ce logiciel performant vous permet d’effectuer une édition du filigrane des vidéos TikTok sous Windows ou sur Mac. L’avantage est que la suppression du filigrane avec ce logiciel n’aura pas d’impact sur la qualité de la vidéo.

Wondershare UniConverter : les principales fonctionnalités supplémentaires

Le logiciel Wondershare UniConverter vous séduira sans doute par la panoplie de fonctionnalités qu’il propose. Ce convertisseur de vidéos présente une interface facile à utiliser et prend en charge un grand nombre de formats. Le convertisseur sans filigrane de vidéo TikTok vers mp4 ne se limite pas à la suppression de filigrane. D’autres fonctionnalités intéressantes pourraient vous être utiles :

Enregistrement d’écran

Téléchargement et compression de vidéo

Gravure de contenu sur CD

UniConverter, c’est aussi un convertisseur de vidéos YouTube vers mp4 sans filigrane. Le logiciel peut en effet vous aider à télécharger et éditer des vidéos depuis plus de 10 000 sites. Vous pouvez télécharger des sous-titres YouTube, télécharger des listes de lecture, combiner le téléchargement et la conversion automatique…

En outre, découpez facilement des vidéos en segment et appliquez-y des filtres et des effets spéciaux en quelques clics. Vous pouvez graver des vidéos sur CD, convertir des vidéos en GIF, compresser des images…

En gros, Wondershare UniConverter est un logiciel puissant et performant dont les fonctionnalités vous facilitent la vie. Il vous permet de télécharger rapidement des vidéos TikTok et de les convertir sous format mp3 ou mp4 tout en supprimant le filigrane. Téléchargez le logiciel gratuitement et bénéficiez de ses fonctionnalités impressionnantes.