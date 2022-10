Les amis, j’ai une bonne nouvelle pour vous, le calendrier de l’Avent Une Petite Mousse 2022 est en ligne. Et comme chaque année, j’ai hâte de vous le présenter un peu, sans trop en dévoiler, sinon cela gâcherait la surprise, pas vrai ?

Le calendrier de l’Avent Une Petite Mousse 2022

Je sais que vous êtes nombreux à guetter l’arrivée du calendrier de l’Avent Une Petite Mousse chaque année. Et je dois bien reconnaître que vous n’êtes pas les seuls, chez FranceNetInfos on l’adore. Preuve en est, cela fait maintenant 5 ans que l’on a le plaisir de vous le présenter en exclusivité. Et c’est également un rendez-vous qui semble vous plaire.

Au cœur du village de Santa’s City

Bonne nouvelle pour ceux qui ont apprécié le look du calendrier de l’Avent 2021, puisque cette année on reste sur le même modèle. L’équipe d’Une Petite Mousse nous invite donc à les suivre au cœur d’un environnement hautement houblonné, à savoir le Santa’s City. Soit, un village qui sent bon l’hiver, au cœur d’une nature enneigée, hyper cosy.

Quel réserve-t-il cette année ?

Une Petite Mousse a décidé de nous concocter un calendrier de l’Avent 2022 plus qu’inédit. Pour la première fois, l’équipe a glissé des créations exclusives qui n’ont encore jamais été mises en vente. Soit, des saveurs inédites complètement inconnues du grand public. Ce qui veut dire que nous allons goûter à des bières spécialement glissées dans le calendrier pour nous surprendre. Au programme donc, 24 cases qui renferment 24 bières artisanales que les abonnés d’Une Petite Mousse ne connaissent pas encore. Le tout, imaginé par les meilleures brasseries du Monde. On retrouve d’ailleurs 14 bières en avant-première et 6 autres complètement inédites en France.

Je sais que certains souhaitent garder la surprise jusqu’au bout alors que d’autres aimeraient avoir quelques indices sur les bières présentes dans le calendrier. En tout cas, ce que je peux vous dire, c’est que vous allez goûter à une quinzaine de styles différents et de différentes provenances (Pays-Bas, Canada, Belgique, etc.).

Le calendrier de l’Avent Une Petite Mousse 2022 va réussir à surprendre ses clients autour de dégustations à l’aveugle, absolument inédites. Et cela fait plaisir de voir que l’équipe ne manque pas d’idées pour continuer de gâter ses clients et abonnés. Après tout, c’est bientôt Noël !

Le calendrier de l’Avent Une Petite Mousse 2022 est disponible à la vente ICI.