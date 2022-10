Mon imagier nature – L’automne et L’hiver

L’automne et L’hiver sont deux nouveaux titres de la collection Mon imagier nature, des éditions Flammarion, parus fin septembre 2022. Des livres, d’Adeline Ruel, pour faire découvrir le monde, aux jeunes lecteurs, à travers des ouvrages simples, beaux, efficaces et faciles à prendre en main.

Le vent et le brouillard sont les deux premiers éléments à retrouver dans le premier imagier. Quelques phrases expliquent qu’il fait frais et qu’il pleut beaucoup. Les feuilles, qui tombent des arbres, tourbillonnent dans le vent. Le brouillard est un nuage qui se forme au ras du sol. Le nuage, plus ou moins épais est chargé de minuscules gouttelettes d’eau. Les arbres, en automne, changent de couleurs…

Il fait froid et il neige, l’hiver pointe son nez. Les flocons de neige possèdent six branches et sont tous différents. Lorsqu’il fait très froid, on peut voir des stalactites de glace se former. Les arbres, en hiver, n’ont plus de feuilles. Par contre les conifères gardent leurs aiguilles vertes. Les feuillus, quant à eux, préparent leurs bourgeons pour le printemps prochain.

Ainsi de suite, à chaque double page, un nouveau thème est abordé, entre illustrations et phrases explicatives, d’un côté, et de l’autre, un grand flap à soulever, pour retrouver un élément. Les pages cartonnées sont épaisses, solides et faciles à prendre en main. Des livres d’apprentissages, pour que les jeunes lecteurs puissent associer un mot avec une image, et plus encore, avec une idée, un phénomène… Les enfants sont rapidement immergés dans l’univers graphique qui se veut réaliste, et toutes ces découvertes. Le texte est simple, court, juste et adapté aux enfants. Le dessin est donc réaliste, avec un trait fin et dynamique.

L’automne et L’hiver sont deux nouveaux titres de la collection Mon imagier nature, des éditions Flammarion. Deux imagiers complets, pour découvrir les deux saisons, en observant le livre, mais aussi au-dehors, pour découvrir les phénomènes, les animaux, les plantes…

Lien Amazon