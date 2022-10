La Maison Guiot nous régale avec ses sirops depuis 150 ans !

Cela fait plus de 150 ans que La Maison Guiot nous régale de ses sirops authentiques et délicieusement fruités. Et pour continuer de combler ses clients, elle ne cesse de se renouveler autour de nouvelles recettes, plus gourmandes les unes que les autres. Nous avons eu le plaisir de déguster quelques nouveautés que nous avions envie de vous présenter.

La Maison Guiot : le goût de l’enfance

La Maison Guiot fait partie de ces sirops haut de gamme qui plaisent autant aux enfants qu’aux adultes. Il faut dire que la marque ne cesse de s’investir pour proposer des recettes variées, répondant aux goûts de chacun. Et lorsqu’on goûte un sirop de La Maison Guiot, ce qui nous vient en premier, c’est cette sensation d’authenticité, comme si l’on croquait dans un fruit bien frais. Les saveurs ne sont pas étouffées par le sucre, et cela a toute son importance pour bon nombre d’entre nous.

Force est de constater que la marque s’implique de plus en plus auprès de ses clients. Elle a notamment répondu à leurs attentes en proposant toute une gamme de sirops bio. Et c’est appréciable lorsqu’on sait à quel point le bio a une place signifiante dans notre vie. Il s’agit donc d’une sélection minutieuse des ingrédients, en passant par des fournisseurs dont elle connaît l’origine, pour préserver au maximum les arômes naturels.

La Maison Guiot, c’est aussi et surtout un choix fou de sirops et nous sommes certains qu’il y en aura encore bien d’autres. Il y a les traditionnels bien sûr, les bio donc, les réduits en sucre et les concentrés. Bref, des saveurs variées de façon à satisfaire ses clients. Sans oublier cette audace qui anime la marque en proposant des parfums plus originaux, des mélanges entre plusieurs fruits ou encore des sirops à base de fleurs.

150 ans, cela se fête !

Et à l’occasion de ses 150 ans, elle a décidé de se rapprocher de ses clients en organisant de nombreux concours sur Internet. De jolis verres en édition limitée sont aussi proposés, une façon sympa de célébrer l’événement et de s’en souvenir. Le tout, disponible dans les rayons de vos GMS préférées, n’hésitez pas à vous y rendre pour découvrir tout cela !

Les sirops concentrés : une entrée remarquée

Peut-être n’avez-vous pas encore goûté aux sirops concentrés proposés par La Maison Guiot ? Rien d’anormal, puisqu’il s’agit d’une nouveauté. Les recettes sont sans sucres, sans édulcorants, sans ajouts de conservateurs, aux arômes naturels et fabriquées en France. Et on adore l’idée !

Pour le coup, on ressent bien la force du fruit, ce côté vitaminé en bouche. D’ailleurs, pour ceux qui aiment boire leur boisson citronnée du matin, n’hésitez pas à goûter au concentré de citron. Il est intense certes, mais pour autant réaliste côté goût. Le sirop concentré à la menthe est un souffle de fraîcheur. Les aficionados de menthe, accrochez vos ceintures ! Le concentré est intense. Et comme il est faible en sucre, les saveurs mentholées ressortent d’autant plus. N’hésitez pas à le goûter, vous verrez il est surprenant.

Des sirops à déguster sans plus tarder…

Parmi les sirops que nous connaissons déjà ou que nous avons eu l’occasion de goûter, il y en a deux qui ont retenu notre attention, bien différents l’un de l’autre. Il y a le traditionnel sirop de grenadine réduit en sucre avec ce petit truc en plus, la saveur vanille bourbon. Les enfants vont l’adorer ! Et il y a l’original sirop saveur noix de coco aux arômes naturels, pur sucre de betterave français. Attention, il faut aimer la coco de base, car le goût est intense, fidèle au fruit, assez réussi.

La Maison Guiot a su nous séduire parce qu’elle n’hésite pas à proposer plusieurs parfums en veillant à ce que la composition soit saine et lisible par tous. Et il y en a pour tous les goûts : abricot, violette, cerise, framboise, etc.