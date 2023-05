La Maison Guiot : Des sirops concentrés et réduits en sucre

Le beau temps est enfin là ! La chaleur également, soit l’occasion de s’offrir une parenthèse rafraîchissante avec les nouveaux sirops de La Maison Guiot. Des recettes gourmandes qui nous ont étonnées par l’originalité et l’authenticité des saveurs, et ce malgré les compositions réduites en sucre.

La Maison Guiot nous régale depuis 150 ans

Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons de La Maison Guiot et de ses célèbres sirops. La marque a récemment fêté ses 150 ans, et à cette occasion, elle ne cesse de se renouveler pour continuer de surprendre ses clients, professionnels et particuliers. Pas étonnant donc qu’en 2021, elle ait décidé de les ravir en proposant des sirops moins sucrés, plus à même de contenter chacun d’entre eux. Pour autant, elle continue de nous régaler de ses sirops traditionnels absolument divins. Ainsi que de sirops bio, et plus récemment, des concentrés qui valent le détour !

Les concentrés de La Maison Guiot

La Maison Guiot propose une nouvelle gamme de sirops « Les concentrés » sans sucre et sans édulcorant. Au programme, deux recettes différentes, menthe d’un côté, citron/citron vert de l’autre. Le point commun ? L’authenticité du goût que l’on a tendance à oublier lorsqu’on boit un sirop traditionnel, forcément plus sucré. Avec ces concentrés, on réapprend à apprécier le vrai goût des aliments, celui d’un fruit bien frais et parfumé.

Notre avis

Nous avons particulièrement apprécié l’intensité des saveurs pour les deux recettes avec une petite préférence pour le sirop au citron. Il nous a permis de réaliser une citronnade bien fraîche, idéale pour la saison estivale. Clairement, le goût est au rendez-vous, un goût concentré permettant de retrouver l’authenticité de fruit. Accompagné d’une eau pétillante bien fraîche et de quelques glaçons, un délice !

Le sirop concentré « Pêche-Abricot » risque bien de surprendre. Pour le coup, on a vraiment l’impression de croquer dans les fruits. Si c’est déstabilisant au départ, au fur et à mesure des dégustations, on s’habitue plutôt bien. Il permet de réaliser des cocktails peu sucrés à déguster sans culpabilité ! Pour cela, il suffit d’ajouter 2 cuillères à café du sirop et de faire parler notre imagination. Nos invités vont être agréablement surpris !

Le sirop de citron à la fleur d’oranger

Pour rester sur la saveur citron, nous vous conseillons de goûter celui à la fleur d’oranger qui est délicieux. Il a ce petit avant-goût de vacances qu’on adore. Sans édulcorant et avec 30 % de sucre en moins que pour un sirop classique, il va permettre de réaliser de délicieux cocktails.

N’hésitez pas à aller sur le site officiel pour découvrir toutes les saveurs de sirop proposées et notamment les réduits en sucre qui valent le détour : grenadine à la vanille bourdon, pêche au jasmin, fraise à la fleur de sureaux ou encore framboise hibiscus.