Les Chicoufs – Grands-darons et petits lardons

Grands-darons et petits lardons est le premier tome de la nouvelle série pleine d’humour, Les Chicoufs, des éditions Soleil, parue fin avril 2023. Une bande dessinée de Falzar et Serge Carrère, parue fin avril 2023, qui s’amusent de la relation intergénérationnelle entre grands-parents et petits enfants, dans un quartier paisible.

Noa aime bien aller chez ses grands-parents, dans le lotissement Les Arbousiers. Ils arrivent au lotissement, avec le van de ses grands-parents. A leur passage, ils saluent les grands-parents de Louis et Emma. Maryse, en entrant dans sa voiture, explique à Noa, qu’elle est désolée, mais Emma et Louis ne sont pas chez eux aujourd’hui… Daniel, son mari ajoute qu’il en profite pour se faire un week-end en amoureux. Noa pense que ce n’est pas grave, car il a d’autres copains, mais en passant devant chez Paul, il apprend que Lila n’est pas là aujourd’hui. Heureusement, il y a encore Annie et Philippe, les grands-parents de Victor et Gabriel. Mais le papy et la mamie expliquent qu’ils vont rendre visitent à leurs petits-enfants… Noa se console en se disant qu’il reste ses grands-parents et aussi tous les chouettes copains de la basse-cour !

L’album s’amuse des relations intergénérationnelles, entre les grands-parents et les petits enfants. Une série à gags, tout public, qui propose de découvrir quatre couples de grands-parents et une quinzaine de petites têtes blondes ! Ainsi, avec les différents caractères et cultures, il y a de quoi faire… Les situations cocasses, les quiproquos et autres évènements amusants s’enchaînent donc, dans cette bande dessinée plutôt rythmée et drôle. Les personnages sont rapidement attachants, certains pourront peut-être se retrouver. Les papys et mamies sont heureux de retrouver les petits-enfants, mais sont également soulagés lorsqu’ils repartent, car s’en occuper n’est pas toujours aisé. Le dessin reste simple, fluide, avec des personnages expressifs et un univers coloré.

Grands-darons et petits lardons est le premier tome de la série à gags, Les Chicoufs, des éditions Soleil. Un album plein d’entrain, d’humour et d’amour, s’amusant de la relation des grands-parents avec leurs petits-enfants, au travers de situations amusantes.

