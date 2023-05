Les avantages de l’énergie renouvelable : les générateurs solaires face aux générateurs à carburant

Comment faire le bon choix pour les pannes de courant et les aventures en plein air : générateurs solaires ou à carburant ?

Les générateurs portables jouent un rôle crucial en fournissant de l’électricité en cas d’urgence, comme les pannes de courant, et en assurant une source d’énergie fiable pour les activités de plein air. Lorsqu’il s’agit de choisir le bon générateur, deux options se démarquent: les générateurs solaires et les générateurs à carburant (ou combustible). Dans cet article, nous allons comparer ces deux types de générateurs pour vous aider à prendre à faire le meilleur choix.

Comment fonctionnent les générateurs ?

Les générateurs solaires utilisent la puissance du soleil pour produire de l’électricité. Ils se composent généralement d’un onduleur, d’un contrôleur MPPT, d’une batterie et de panneaux photovoltaïques (PV) qui convertissent la lumière du soleil en énergie utilisable, laquelle est ensuite stockée dans la batterie pour une utilisation ultérieure.

Les générateurs à carburant, également connus sous le nom de générateurs classiques, convertissent l’énergie chimique de l’essence en énergie mécanique, puis en énergie électrique. Ils sont composés d’un moteur, d’un alternateur, d’un réservoir d’huile et de diverses autres pièces mécaniques. Ils consomment des carburants et fournissent de l’électricité pour une utilisation immédiate.

Comparaison entre les générateurs solaires et les générateurs à carburant

Sécurité :

Les générateurs solaires sont généralement considérés comme plus sûrs, car ils ne nécessitent pas de combustibles inflammables, ce qui élimine les risques tels que les fuites de carburant ou les émissions nocives. Toutefois, une charge incorrecte peut parfois entraîner des explosions.

Les générateurs à carburant, en revanche, fonctionnent avec des combustibles et présentent plus de risques pour la sécurité. De plus, ils émettent des gaz d’échappement et ne peuvent pas être installés à l’intérieur.

Fonctionnalité :

Les générateurs solaires disposent généralement de plusieurs options d’alimentation en courant alternatif et en courant continu pour alimenter les appareils modernes.

Cependant, ils peuvent présenter des limites lorsqu’il s’agit de faire fonctionner des équipements nécessitant une grande puissance ou pendant des périodes prolongées de faible ensoleillement.

Les générateurs à combustible proposent une puissance de sortie élevée pour faire fonctionner de plus gros appareils, mais avec des prises et des ports limités. Ils fournissent aussi une puissance constante quelles que soient les conditions météorologiques ou l’heure de la journée.

Expérience de l’utilisateur :

Les générateurs solaires sont prêts à l’emploi et fonctionnent silencieusement, et ne nécessitent qu’un minimum d’entretien. De plus, ils sont plus facilement transportables et existent dans différentes tailles et poids.

Les générateurs à combustible peuvent être assez bruyants et possèdent un système complexe qui nécessite un ravitaillement et un entretien réguliers. Bien qu’ils soient dotés d’un cadre en acier ou de roues pour plus de robustesse et de mobilité, leur déplacement reste risqué et plus contraignant.

Coût :

Les générateurs solaires sont plus chers à l’achat en raison de leurs systèmes solaires et de systèmes de batteries avancés. Cependant, une fois installés, ils utilisent l’énergie solaire gratuite et ont un coût de fonctionnement moindre sur le long terme.

Les générateurs à combustible ont des coûts initiaux moins élevés. Néanmoins, ils nécessitent des dépenses permanentes en combustible, ce qui peut s’avérer coûteux au fil du temps.

Durabilité :

Les générateurs solaires sont respectueux de l’environnement et respectueux, car ils exploitent l’énergie renouvelable du soleil. Ils ne produisent pas d’émissions de gaz à effet de serre et ne contribuent pas à la pollution de l’air.

Les générateurs à combustible utilisent des combustibles fossiles, qui ne sont pas renouvelables et contribuent à la pollution et au changement climatique.

De quel type de générateur avez-vous besoin ?

Il est assez facile de choisir le bon générateur si vous déterminez clairement vos besoins en énergie et les applications spécifiques que vous envisagez. Voici deux situations courantes à prendre en considération :

Scénario 1 : une alimentation de secours à domicile en cas de panne de courant

Supposons que vous viviez dans une région où les catastrophes climatiques sont moins fréquentes, mais où il est possible qu’un ouragan ou un blizzard majeur se produise chaque année. Vous souhaitez vous préparer et faire fonctionner vos appareils essentiels, tels que le réfrigérateur, le chauffage et certaines lumières, en cas de coupure de courant. Dans ce cas, un générateur à gaz est le choix idéal. En effet, il est bon marché et vous n’en avez besoin que pour une alimentation instantanée et seulement quelques fois dans l’année. Cependant, si vous avez besoin d’une utilisation plus fréquente, pensez aux générateurs solaires, tels que les modèles AC300 et AC500 de BLUETTI. Avec une puissance de 3 000 à 5 000 W, ils sont dotés de la fonction d’alimentation sans interruption (ASI) réactive, qui prend le relais de votre réseau électrique en moins de 20 millisecondes lorsqu’une panne de courant est détectée. En cas de coupure prolongée pendant l’hiver, ils peuvent aussi fonctionner et fournir de l’électricité pendant plusieurs jours. Leur capacité est extensible par l’ajout de batteries supplémentaires, ce qui vous permet de personnaliser votre système de batteries de secours de 3 072 Wh à 18 432 Wh.

Scénario 2 : une alimentation mobile pour les activités de plein air

Imaginez que vous vous lancez dans un week-end de camping avec vos amis. En installant votre campement, vous vous rendez compte que vous voulez charger votre téléphone, alimenter un haut-parleur portable pour écouter de la musique et faire fonctionner votre mini réfrigérateur pour y stocker vos vivres et boissons préférés. Vous recherchez une aventure en pleine nature, l’air frais, le calme et la tranquillité. Les générateurs solaires sont les grands gagnants dans cette situation. Ils offrent plus de prises et ports pour brancher vos appareils et utilisent des panneaux solaires pour collecter l’énergie solaire gratuite. On trouve de nombreux générateurs solaires dotés d’excellentes capacités et d’une grande portabilité, tels que les modèles AC200MAX et AC200P de BLUETTI. Avec une puissance de 2 000 W et une capacité de 2 000 Wh, ils créent une station d’alimentation portable pour améliorer vos activités de plein air.

Conclusion

Pour choisir entre un générateur solaire et un générateur à carburant/combustible, il est important de prendre en compte vos besoins spécifiques et de comparer les avantages et les inconvénients de chaque option.

En général, le générateur solaire est une source d’énergie préférée pour assurer l’apport d’électricité de la maison et les activités de plein air. De plus, ils éliminent les risques associés aux combustibles inflammables, offrent de multiples options d’alimentation et de charge, fonctionnent silencieusement et ne nécessitent qu’un minimum d’entretien. Bien que leur coût initial soit plus élevé, ils utilisent une énergie renouvelable et génèrent moins de frais de fonctionnement sur le long terme. En revanche, les générateurs à combustible fournissent une puissance élevée et peuvent faire fonctionner de plus gros appareils, mais ils présentent plus de risques u niveau sécurité, nécessitent un ravitaillement et un entretien réguliers, contribuent à la pollution et augmentent vos dépenses à venir lors de leur utilisation.