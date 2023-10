Sothys : Mes coups de cœur dans la marque !

J’ai récemment eu le plaisir de faire de belles découvertes du côté de Sothys Paris, cette élégante marque exclusivement distribuée dans les instituts, cliniques de beauté et spas du même nom. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter mes coups de cœur, c’est parti !

Sothys est une marque que j’ai découverte sur le tard, lorsque j’ai eu le plaisir de recevoir le calendrier de l’Avent 2022 qui m’a permis de faire quelques belles découvertes. J’avais envie d’aller encore plus loin, en testant des produits qui me permettraient de prendre soin de ma peau post-estivale, avec en prime la possibilité de faire perdurer ce petit teint hâlé.

« Lait corps scintillant – Citron & Rhubarbe »

Envoûtant, voilà qui définit bien le « Lait corps scintillant Citron/Rhubarbe » de Sothys. Ce lait que l’on pourrait apparenter à une crème légère. Il est fabuleux, et sa sensorialité est dingue.

J’ai d’abord aimé l’originalité de la formule, et notamment ces deux senteurs qui se mélangent à merveille : le citron et la rhubarbe. L’odeur est puissante sans être entêtante. Sa texture est fluide, suffisamment riche pour hydrater la peau en profondeur. Elle pénètre bien et ne colle pas, idéal donc pour celles qui aiment s’hydrater le corps après la douche. Cerise sur le gâteau, la crème est subtilement scintillante. Parfaite donc, durant ces deux mois qui suivent l’été, pour faire perdurer le côté hâlé de notre peau. De plus, elle l’embellit de ses paillettes dorées sans l’étouffer, on adore !

Il s’agit d’une édition limitée, pas sûre que vous puissiez vous en emparer, mais n’hésitez pas à jeter un coup d’oeil aux autres soins pour le corps sur le site officiel. Et notamment aux nouveautés « Le soin saisonnier » aux senteurs de thé noir et bergamote. Ils ont l’air incroyables !

Le combo gagnant de la rentrée avec en prime un SPF

Pour rester dans la thématique de « Je prends soin de ma peau après l’été », j’avais envie de vous parler de deux produits pour visage/corps que j’ai trouvé intéressants. Il s’agit du « Lait protecteur visage et corps SPF30 » et du « Fluide protecteur visage et corps SPF20 ».

Outre l’élégance des packagings, ils sont assez surprenants, dans le sens où ils ont réussi à me faire sortir de ma zone de confort, puisque je ne suis pas adepte des soins corps/visage. Mais ce sont les SPF présents dans les formules qui m’ont davantage interpellé. Et j’étais également intriguée par la mention « protecteur ».

De vrais solaires ?

C’est drôle, parce que ce ne sont pas des soins que j’ai utilisés cet été, alors qu’ils sont dans la catégorie des « solaires » chez Sothys. La raison ? Sûrement les SFP trop peu élevés pour moi, qui ne déroge pas sur le SPF 50 lorsqu’il fait 40° dehors. Par contre, je les trouve bien plus appropriés pour la période de septembre à octobre, alors que le soleil est toujours là, et qu’il est important de continuer de protéger sa peau.

Avant de vous présenter les produits dans le détail, j’avais envie de faire une parenthèse sur les actifs présents dans les formules :

L’algue calcifiée qui protège la peau des UV.

L’extrait de fleur de tournesol pour protéger naturellement la peau.

Le Celligent, moins connu, qui optimise le fonctionnement cellulaire de la peau et préserve son capital jeunesse.

Côté odeur, on est sur quelque chose de doux, de gourmand, très sensoriel, ce qui est d’ailleurs le cas pour la plupart des soins proposés par Sothys. Ici, nous sommes sur une fragrance fleurie, musquée et vanillée.

Le lait protecteur visage et corps SPF 30 est celui que j’ai préféré. Je l’ai essentiellement utilisé sur le corps, les bras et le buste notamment. Je l’ai aimé, car il a ce côté satiné très appréciable sur ma peau hâlée. Son odeur estivale m’a donné l’impression de rallonger mes vacances de quelques semaines. Sans surprise, la texture est idéale, elle pénètre rapidement, elle ne colle pas du tout, elle n’assèche pas non plus. Côté mode d’utilisation, je l’ai déposé généreusement entre mes mains et je l’ai appliqué sur le corps avant chaque exposition au soleil.

Le fluide quant à lui est pas mal du tout. J’ai bien aimé son flacon pompe hyper pratique qui permet de doser plus facilement. Sans surprise, je l’ai utilisé exclusivement sur mon corps. Encore une fois, j’aime l’effet hâlé sur la peau. Et il sent divinement bon.

Si vous avez envie de découvrir les soins que propose Sothys Paris, rendez-vous sur le site officiel. N’hésitez pas à regarder quels sont les instituts qui proposent leurs produits à la vente. Et pourquoi ne pas profiter d’un moment de relaxation avec un massage made in Sothys en même temps ?