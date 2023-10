Un one shot fantastique et un peu horrifique, parfait pour les fêtes de Samain qui approchent à grands pas.

Disponible le 5 octobre 23, aux Éditions Jungle (+10)

Le décor :

Une chambre d’ados – (punaise trop bien rangée par rapport aux ados réels !!!)

Tandis que Val est en pleine création d’univers scifi, pour leur fan fiction, Lanie fait des recherches sur un nouveau sujet qui la passionne. Le surnaturel !! La magie, les guérisons, les cercles d’invocation… Bref, tout ce qu’il y a de plus glauque et de plus effrayant sur Terre. Mais Val ne peut s’empêcher de l’adorer. C’est sa « sœur d’excentricité » comme elle l’appelle depuis qu’elles se sont rencontrées dans leur petite ville de Bolingbroke. Pourtant, ce ne sont pas les plus bizarroïdes du lycée, mais assurément les plus perchées !!!

Toutes les deux se sont toujours senties « étranges » : déjà, parce que le regard des autres leur a toujours fait ressentir un mal-être. Pas facile pour Lanie d’être une « fille », et pour Val d’être « autiste ». Surtout d’être moquée sans cesse par le noyau des filles populaires. Mais elles s’en moquent ! Car à deux, elles se sont créé un petit cercle de marginaux, qui s’agrandit au fur et à mesure.

C’est lorsqu’ elles tombent un jour sur des bouquins d’UFO au CDI, pour éviter de bosser en groupe, que son professeur d’histoire lui propose d’étudier des faits étranges. Et, plus précisément, qui se sont produits dans les environs afin de l’intéresser plus au cours. Malheureusement, c’est là que les choses sont amenées à tourner plutôt mal !!!!

Le point sur le teen comics

C’est la fête actuellement aux Éditions Jungle. Ça pleut les teen-comics super jolis et passionnants !!!

Le démon de Bolingbroke est le nouveau bébé en one shot, à lire en ce mois d’octobre. Magdalene Visaggio nous entraîne dans son récit surnaturel, après nous avoir présenté ses personnages marginaux. Leur histoire d’amitié est trognon comme tout, et la narration des pensées intimes de Val, alias Valentine, ajoute à son caractère introverti, et « amicaphile » (elle est faite pour être une amie en or, elle est bienveillante et drôle !). Lanie, quant à elle, est plus sensible et impactée par les réflexions ou agissements de son entourage.

Et puis on roule jusqu’au passage surnaturel/thriller, que Jenn St Onge mêle de rouge et de noir. D’une ambiance collégienne, ou amitié, et échanges fondent un cocon bienveillant. On switche dans une atmosphère inquiétante, voire effroyable !!! Les illustrations restent classiques « anime/comics like », avec des bouilles trop “choupies” de dessins animés.

(Une BD traduite par Mathilde Tamae-Bouhon, comme le superbe Ambre et l’île aux créatures perdues.)

La conclusion :

Une histoire menée avec beaucoup de suspense et de mystères. Pour un one shot aux Éditions Jungle, où amitié et mal-être s’entrechoquent afin de créer une grosse ellipse mathématique, tellement vraie !! Le démon de Bolingbroke est parfait à lire en ce mois d’octobre, pour se rappeler de ce qu’est la vraie amitié, le vrai soutien d’un groupe, et pour plonger dans une histoire surnaturelle des plus effrayantes !

N’oubliez pas les bougies, quelques feuilles de l’automne et aussi le jour d’orage !