L’œuf – Ed. Sarbacane

L’œuf est un album jeunesse original, drôle et touchant, d’Emilie Chazerand et Christine Roussey, paru aux éditions Sarbacane, en septembre 2023. Une histoire d’amitié qui va se créer autour de la découverte d’un œuf qui suscite de la curiosité pour chacun d’entre eux.

Dans son jardin, un matin, Sam trouva un œuf. Pour mieux l’observer, il le prit entre ses mains. C’est à ce moment-là, qu’il entendit quelqu’un lui demandé ce qu’il avait trouvé. C’était Zora ! Zora n’était dans la même classe que Sam, mais les deux enfants n’étaient pas copine-copain. Sam répondit qu’il s’agissait d’un œuf. Encore plus intriguée, Zora s’avança et demanda l’origine de l’œuf. Sam ne voulant pas répondre qu’il ne savait pas, et de peur que Zora rentre chez elle, il affirma qu’il s’agissait d’un œuf de varan. Il avait lu un livre sur les varans, ce lézard géant qui vit en Australie. La petite fille s’exclama qu’ils avaient de la chance d’avoir trouvé un œuf de varan !

Le récit est amusant entre rencontres, mensonges et amitié naissante, entre les enfants du quartier. A la découverte d’un œuf, Sam va intriguer Zora. Puis, ce sera le tour de Gi, qui est un peu plus grand, la petite Berthe et enfin Joël. Des enfants qui sont et qui ne sont pas dans la même classe, la même école. Des enfants d’un même quartier qui d’habitude ne se parlent pas… Mais là, avec cet étrange œuf, tous sont heureux de partager ce moment de découverte et vont s’entraider pour pouvoir mettre l’œuf à l’abri. Ainsi, le texte est bien rythmé, offrant des répétitions et un brin de malice, avec quelques mensonges. L’album est plaisant à découvrir, tant par le partage et la découverte des enfants, que par cet étrange œuf… Le livre reste original, avec un graphisme plaisant et travaillé aux crayons, aux traits fins et aux personnages expressifs.

L’œuf est un album original et coup de cœur, des éditions Sarbacane. Une histoire d’amitié naissante, entre différents enfants d’un même quartier. Ils vont apprendre à se connaître et partager une découverte, autour d’un étrange œuf de varan ou de tortue.

