La petite fille et le postman – Ed. Vents d’ouest

La petite fille et le postman est un récit complet, de Bertrand Galic et Roger vidal, paru aux éditions Vents d’ouest, en septembre 2023. Une bande dessinée qui s’inspire de faits réels, offrant ainsi un voyage émouvant au cœur des grands espaces américains.

Lundi 23 septembre 1906, dans un San Francisco en ruine, suite à un séisme, une jeune fille crie après un homme. Elle affirme qu’il n’est pas son père et qu’elle veut sa maman ! La petite fille veut retourner à sa maison. Devant elle, un homme en béquille lui explique qu’il n’y a plus de maison. En effet, le tremblement de terre a tout détruit. C’est pour cela qu’ils se retrouvent dans un camp. De plus, sa mère ne reviendra plus… Jenny est en colère et ne veut pas entendre raison. Elle frappe son père et pleure, lorsqu’ils sont interpellés par un postman. Enyeto Johnson, de la Parcel Post Service, est venu retrouver Alan Bridge pour chercher le paquet demandé. Là, le postman se rend compte que le paquet qu’il doit transporter n’est autre que la petite fille ! Alan a décidé de se jouer du règlement mal rédigé.

Le récit complet se lit assez facilement, démontrant une aberration qui a bien eu lieu ! En effet, à cause d’un règlement mal rédigé, le postman doit prendre en charge le colis demandé, soit la jeune fille… Le facteur amérindien, à la carrure imposante, se charge donc d’accompagner le jeune Jenny jusqu’à Chicago. Les deux personnages, que tout oppose, vont apprendre à se connaître, à se confier lors de ce long voyage. Un périple qui ne sera pas de tout repos, pour les deux héros. La bande dessinée est assez bien rythmée, très plaisante à lire et touchante. Inspirée d’un fait insolite réel, expliqué dans un dossier, à la fin de l’album, l’histoire est originale et surprenante. Plusieurs épreuves, durant le voyage, vont aussi rapprocher les deux êtres touchants et attachants. Le dessin reste rond, assez doux, avec un style un brin manga, plutôt agréable.

La petite fille et le postman est un récit complet, inspiré de faits réels, des éditions Vents d’ouest. Un road trip touchant et surprenant, d’un postman amérindien qui va devoir parcourir plusieurs états afin de remettre un colis, une petite fille dont le père veut se débarrasser…

