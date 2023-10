« La petite bête » – André Borbé et Leïla Brient

« La petite bête » est un album jeunesse raconté par André Borbé et illustré par Leïla Brient. Les enfants vont se retrouver au cœur d’un univers familier, à la découverte d’une adorable petite fille qui appréhende le moment du coucher. Elle est persuadée de voir des petites bêtes un peu partout !



Quelques mots sur l’histoire

« La petite bête » raconte l’histoire d’une petite fille qui ne réussit pas à trouver le sommeil, convaincue que de petites créatures se cachent dans sa chambre. Elle interpelle son papa qui décide de regarder un peu partout pour la rassurer. Et rien, il n’y a aucune bête. Bon, avec un peu de recul et de canaillerie, il semblerait qu’il y ait bien une petite bête finalement, et selon le papa, il s’agirait de sa fillette.

“La petite bête” est également disponible sur AMAZON.

Notre avis

Le livre illustré « La petite bête » fait partie des indispensables à glisser dans la bibliothèque des enfants. La narration est douce, accessible aux tout-petits qui se laisseront porter au fil des pages. Quant aux plus grands, ils n’auront aucun mal à s’identifier à cette petite fille. Ils feront rapidement le rapprochement avec ce qu’ils vivent au quotidien. Et cette peur du noir qui les force à voir de petites bêtes, monstres et fantômes.

Nous avons été charmés par l’univers du livre et ces détails qui fourmillent un peu partout. On comprend d’ailleurs que la petite fille ne manque pas de compagnie, puisqu’elle est entourée d’adorables « petites bêtes » : un oisillon, une souricette, un petit poisson, une biquette, etc. Surprenant donc qu’elle soit effrayée par une quelconque autre bête imaginaire.

Les parents seront touchés par l’histoire également. Ils se reconnaîtront dans cette situation de rappels incessants pour retarder l’heure du coucher. Leur petite façon à eux, nos chers bambins, de chercher la petite bête pour gagner du temps.

« La petite bête » est un livre à découvrir aux Éditions Alice Jeunesse.