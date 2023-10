Pourquoi je dois aller à l’école ? – Ed. Usborne

La collection C’est quoi…, des éditions Usborne, se complète avec le titre Pourquoi je dois aller à l’école ?, paru en août 2023. Un documentaire, de Katie Daynes, ludique et attrayant, qui vient répondre aux questions des jeunes lecteurs, autour de l’école et des apprentissages.

La question se voit répéter et sous un flap, les enfants vont pouvoir trouver une première réponse. En effet, il est expliqué que l’école sert à apprendre des choses utiles, comme la lecture, le calcul, ou encore se faire des amis. Aussi, plus les enfants apprendront de choses, et plus ils seront capables d’en faire, pour pouvoir faire le métier de ses rêves… La double page suivante présente une deuxième grande question. Effectivement, les élèves doivent aller tous les jours à l’école ! Un planning, à soulever, vient justifier la réponse, mais présente aussi quelques exceptions.

Le documentaire est ludique et attrayant, avec les réponses à retrouver, en dessous des flaps. En effet, le livre vient répondre aux questions des jeunes lecteurs, autour de l’école, des apprentissages… Les interrogations sont nombreuses et curieuses, mais surtout intéressantes. Le transport, les rituels de la journée, les animaux qui vont à l’école, et les différentes écoles. Il se termine avec des questions autour de ce que préfèrent les enfants ! Le documentaire va à l’essentiel, avec quelques questions et des réponses courtes et simples, à comprendre. Les illustrations permettent aussi de mieux interpréter les explications, offrant un univers attrayant. Le texte reste adapté et plaisant, facile à lire, avec des phrases courtes et simples. Le dessin est rond, assez doux et coloré, très agréable.

Pourquoi je dois aller à l’école ? est un documentaire ludique, à flaps, des éditions Usborne. Un livre attrayant, qui vient répondre aux questions des enfants, afin qu’ils puissent comprendre la nécessité des apprentissages, d’apprendre des autres, des rencontres, pour grandir…

