Mauve Bergamote – Le mystère de Crookneck

Le mystère de Crookneck est le troisième et dernier tome de la série jeunesse Mauve Bergamote, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Flora Grimaldi et Cécile, parue en septembre 2023, dans laquelle Mauve, jeune herboriste, continue son apprentissage de la vie.

Chez Mauve, les quatre jeunes filles s’affairent. Elles enlèvent des feuilles à des tiges. Melba râle, elle demande ce qu’elles font là… Mauve répond paisiblement qu’elles mondent ! Melba fait la réflexion qu’elle avait compris le mot « monder ». Mais elle trouve que ce qu’elles font est ingrat et ennuyeux. Mauve réplique que c’est elles qui ont voulu venir. Elle, elle en avait seulement parlé à Anaïs. Cette dernière intervient, affirmant que c’est sa faute. En effet, elle a cru que c’était aujourd’hui qu’elles allaient ramasser les fraises. Mauve affirme qu’elles se sont mal comprises, car les fraises ne seront mûres que dans deux semaines ! Melba râle, du coup, sur Anaïs. Mauve poursuit, en proposant une tisane de mélisse, à Melba, qui est censée chasser la mauvaise humeur… Melba renchérit, elle en a marre et elle a mal aux doigts ! Elle aimerait faire autre chose !

Mauve va donc proposer d’éplucher des oignons pour utiliser les épluchures, afin de faire de la teinture pour du tissu. De là, les filles lui proposent de l’aider à participer aux concours de mode. Melba, bien entendu, n’accepte pas vraiment, mais se sent obliger, vu l’enthousiasme du groupe. Un concours de création de mode, qui va rapprocher les quatre jeunes filles… Mais lors de son passage en ville, Mauve va remarquer une maison qu’elle reconnaît. Le passé de la jeune héroïne et de son fidèle ami à tête de citrouille s’entremêle à l’aventure des filles, dans cette bande dessinée curieuse et intéressante. Le récit reste doux et bien décrit, pour comprendre les différents sentiments qui traversent Mauve, quant à son passé, celui de Crookneck. L’album se termine avec un cahier de recettes. Le dessin conserve un trait rond et doux, offrant un bel univers graphique.

Le mystère de Crookneck est le troisième et dernier tome de la série jeunesse Mauve Bergamote, des éditions Delcourt. Un album toujours aussi doux, entre mystère, nature, amitié, apprentissage, vie, secret, éveil, différence, sentiment, découverte…

Lien Amazon