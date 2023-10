Les légendes du rugby – Ed. Larousse

Les légendes du rugby est un beau livre, des éditions Larousse, paru fon août 2023. Un ouvrage de Rodolphe Gaudin, journaliste sportif, qui vient présenter ces joueurs mythiques, ces équipes exceptionnelles et invite à rejouer les plus beaux matchs.

Le livre débute avec un sommaire très complet, qui se présente sur deux pages. Ainsi, après un avant-propos et une préface, un premier paragraphe présente la petite histoire. Puis on retrouvera un grand nombre de joueurs et onze matchs marquants. Il est expliqué que pour la petite histoire, et pour comprendre les origines du rugby, le terme en lui-même est une information essentielle. En effet, la légende raconte que le sport est né officiellement au collège de Rugby, dans une ville éponyme du centre de l’Angleterre. C’est en novembre 1823, qu’un étudiant de l’établissement, William Webb Ellis, porte le ballon à la main, lors d’une partie de football. Au lieu de pousser le ballon au pied, comme les règles l’imposent, William méprise le règlement, mais cet affront est considéré comme la naissance du rugby !

Le bel ouvrage, de 192 pages, est riche et intéressant. Il propose de revenir sur l’histoire du rugby, mais aussi de joueurs exceptionnels et de matchs incontournables. Après l’histoire de ce sport, qui n’a cessé d’évoluer, et de trouver sa place, partout dans le monde, des joueurs mythiques se présentent. Pour ces joueurs, les explications restent très détaillées et intéressantes, sur le parcours de chacun, à travers deux doubles pages, plusieurs paragraphes et des photographies. Le livre est assez immersif, avec de beaux clichés et, sur la fin, les plus beaux matchs à revivre. Le livre collector offre des anecdotes et reste richement illustré, permettant de contempler les rois de l’ovalie.

Les légendes du rugby est un beau livre, riche et instructif, des éditions Larousse. Un ouvrage complet, qui présente le rugby, mais surtout les joueurs emblématiques de ce sport et plusieurs grands matchs grandioses. Un beau livre à déposer ou retrouver au pied du sapin de Noël…

