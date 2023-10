Le Pianiste aux 50 doigts par Pascal Amoyel – Théâtre du Montparnasse

Partagez





Le pianiste aux 50 doigts – Dans une performance artistique inoubliable, le pianiste et compositeur Pascal Amoyel nous plonge dans l’univers de Georges Cziffra, l’un des plus grands pianistes du XXe siècle etlui rend ici un vibrant hommage.

LE PIANISTE AUX 50 DOIGTS

Au théâtre du Montparnasse jusqu’au 17 décembre 2023

Le Spectacle

Pascal Amoyel nous plonge dans les souvenirs de sa première rencontre avec le Maître, alors qu’il n’avait que 13 ans. Il entraîne le spectateur dans la vie extraordinaire et souvent dramatique, de Georges Cziffra, le pianiste hongrois légendaire. Alternant entre des pièces classiques du répertoire, des expérimentations avec un piano préparé, des improvisations audacieuses, l’usage de la scie musicale et des moments de voix parlée, le spectacle offre une expérience multisensorielle unique.

Un Hommage Passionné

Pascal Amoyel, en tant que pianiste et compositeur passionné, a souhaité rendre hommage à Georges Cziffra (1921–1994), déclarant : “Il n’était pas que le bateleur génial et autodidacte qu’on a souvent décrit. Georges Cziffra était aussi l’interprète magnifique de compositeurs tels que Rameau ou Beethoven. J’ai eu l’occasion de le côtoyer dans le cadre de stages et, ce qui est beaucoup plus rare, de cours privés. (…) En adaptant son incroyable et bouleversante histoire, je souhaite marcher sur les pas de ce pianiste hors norme qui reste l’une des figures les plus nobles de l’histoire de la musique.”

Le Chemin de Deux Pianistes

Quelques instants avant d’entrer sur scène, Pascal Amoyel découvre dans une partition une enveloppe adressée au 16 rue Ampère. Cette adresse, où ont vécu successivement Cziffra puis Amoyel, devient le point de convergence entre les deux musiciens. L’interprète se remémore ses premières rencontres avec le Maître, devenant l’un de ses rares élèves. Sur scène, une fusion progressive entre Pascal et György se produit, les unissant en un seul être. Le spectateur est transporté dans l’extraordinaire destinée du légendaire pianiste hongrois, des bidonvilles de Budapest aux épreuves de la guerre, pour devenir l’un des plus grands virtuoses du XXe siècle.

Un Hommage Vibrant

Pianiste de renommée internationale, Pascal Amoyel, souvent considéré comme l’un des héritiers spirituels de Cziffra, offre ici un hommage vibrant à un artiste qui a marqué l’histoire de la musique. La performance d’Amoyel nous rappelle que la musique transcende les époques et les générations, créant des liens indéfectibles entre les grands maîtres et leurs disciples. Ce spectacle est bien plus qu’une simple représentation musicale, c’est une expérience émotionnelle et intellectuelle qui célèbre l’art et l’héritage musical de Georges Cziffra.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Les jeudi et vendredi à 19h , matinées les samedi à 15h30 et dimanche à 18h

Au Théâtre Montparnasse – 31 Rue de la Gaité, 75014 Paris

Téléphone : 01.43.22.77.74

Tarifs : à partir de 20 euros