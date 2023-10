Magie de Noël : Notre Sélection 2023 de Calendriers de l’Avent Incontournables pour les 3-12 ans

Partagez





L’attente fébrile de Noël est sur le point de prendre vie, et quelle meilleure façon de la célébrer que de déballer chaque jour une surprise dans un calendrier de l’Avent ? Pour cette année 2023, nous vous présentons une sélection exceptionnelle de calendriers de l’Avent pour les 3-12 ans ainsi que pour les gourmands. Ces calendriers vous emmèneront dans un voyage magique tout au long du mois de décembre.

Quel que soit votre penchant, il existe un calendrier de l’Avent pour chacun. Chaque jour de décembre, l’ouverture d’une petite porte ou la découverte d’un cadeau spécial rapprochera vos bambins de la magie de Noël.

GABBY ET LA MAISON MAGIQUE – 29,99 €

Avec 24 cadeaux féériques à découvrir, ce calendrier festif offre chaque jour une nouvelle surprise. Un monde plein d’aventures et de plaisir vous attend derrière chaque porte ! Entrez dans le monde enchanteur de Gabby et de ses amis en découvrant chaque jour une adorable figurine de Gabby, ainsi que Babykitty, Cakey, Pandy Poek, des figurines en édition spéciale et une figurine unique au fini nacré scintillant. Mais ce n’est pas tout ! En plus des figurines, vous trouverez également 9 accessoires festifs, tels que des traîneaux, une piste passionnante, des autocollants joyeux !

PAT PATROUILLE – 29,99 €



Le calendrier de l’Avent contient 24 case avec 24 surprises différentes qui permettront aux enfants de créer leur propre univers de jeu sur le thème de la Pat’Patrouille et de Noël ! Il contient 7 figurines des chiots de La Pat’Patrouille, 6 amis des chiots, des éléments de jeu, des décorations pour le sapin et bien d’autres surprises à découvrir jour après jour !

CALENDRIER DE CONFISERIES ARTISANALES – 42€

Ce calendrier revisite tous nos petits bonheurs avec chocolats et confiseries, conçu par le meilleur pâtissier de France 2016 Thierry Court. Tous les jours découvrez ses créations best-seller. Cette année, on choisit pour nos enfants un calendrier fabriqué en France avec des bonbons et chocolats artisanaux, sans additifs et sans une tonne de sucre. Ils nous rappellent les confiseries les plus connues, tout en étant meilleures pour la santé.

CALENDRIER PÂTE À TARTINER ARTISANALE – 80€

Une collection de 12 pâtes à tartiner originales, toutes confectionnées par des artisans maîtres chocolatiers. Chaque pot de 250gr, est une invitation à explorer une nouvelle saveur, une nouvelle histoire gustative, et une nouvelle facette de l’art culinaire français. Des pâtes à tartiner au praliné mais aussi avec des noix, au chocolat blanc… chaque case à découvrir apporte une surprise gastronomique.

Cette année, ne manquez pas l’occasion de créer des souvenirs inoubliables en famille, de faire plaisir à vos proches ou de vous chouchouter avec l’une de ces sélections de calendriers de l’Avent. Que la période des fêtes commence !