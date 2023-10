Spamalot : une re-quête hilarante

Partagez





Dix ans après son succès parisien, la comédie musicale adaptée du film Monty Python : Sacré Graal revient dans l’Hexagone avec son lot de lapins tueurs, de fieffés Français flatulents et cette question universelle « les hirondelles peuvent-elles transporter des noix de coco ? »

Décidément, cette rentrée 2023 est placée sous le signe de la nostalgie des succès passés. Après Le Repas des Fauves, c’est au tour de Spamalot de faire son come-back. Pef rendosse la cotte de mailles du Roi Arthur pour une nouvelle quête vers le Graal et l’absurdie.

Que vous ayez vu le film des Monty Python, la première adaptation de Pierre François Martin-Laval ou non. Vous ne devez savoir qu’une chose : ce Spamalot 2 le retour est une incroyable aventure régressive hilarante. Un délire qui va vous émerveiller entre deux fous rires.

Tout est dingue et majestueux. Les décors sont gigantesques, les costumes magnifiques, les chansons sublimes de conneries. Pef et sa troupe de 18 artistes sont déjantés et brillent de milles énergies communicatives. Tout est maîtrisé et second degré.

Spamalot est modernisé pour mieux nous faire marrer. Une quête imprévisible à l’humour gaulois et riche en malaises nonsensiques. Bref, vous l’aurez compris, Pef a réussi son pari. Spamalot 2 le retour mérite votre standing ovation.

Spamalot

au Théâtre de Paris