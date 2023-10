Larousse fait le plein de sucre avec “Mon premier Larousse de la pâtisserie”!

Alors, accrochez-vous les gourmands, le grand voyage culinaire pour les plus petits débute… maintenant ! Agnès Besson, la tête pensante derrière ces merveilles culinaires, et Clémentine Derodit, l’illustratrice de talent, se sont unies pour nous concocter un guide de pâtisserie que même les adultes voudront subtiliser.

Paru aux éditions Larousse, “mon premier Larousse de la pâtisserie” va en ravir plus d’un et plus particulièrement nos futurs petits chefs! Plus de 20 recettes sucrées ? Check ! Étapes ultra illustrées pour nos petits chefs en herbe? Double check ! Un astucieux verre à moutarde comme doseur ? Qui l’aurait cru, mais… CHECK !

Oubliez ces interminables sessions de pesée d’ingrédients. Avec “Mon premier Larousse de la pâtisserie”, on prend un raccourci gourmand pour se concentrer sur le plaisir pur et simple de la création. Les ingrédients ? Affichés. Le matériel ? Présenté. Une photo alléchante du plat final ? Vous allez en saliver !

La pâtisserie deviendra un jeu d’enfant !

Et attendez, ce n’est pas tout ! Parlons un peu des stars de ce livre: les recettes. Des sapins enrobés de pâte à tartiner pour Noël, des clafoutis aux cerises pour l’été, ou pourquoi pas des muffins citron amandes effilées pour surprendre ses amis à l’école ? Chaque page est une invitation à découvrir un classique sucré. Et si vous êtes plutôt team chocolat, le moelleux au chocolat est là pour vous faire fondre. Et que dire de la galette des rois, du roulé à la confiture, du curable aux pommes ou même du milk-shake chocolat chantilly ? On est tous déjà conquis (et on en salive d’avance)

Mais, le vrai plus de ce livre ? C’est de voir les étoiles dans les yeux de nos petits bouts en train de mélanger, pétrir, cuire, et surtout, déguster!

Et la cerise sur le gâteau ? L’autonomie et la fierté que ce livre va insuffler à nos enfants. Car il ne s’agit pas seulement de préparer un gâteau, mais de créer des souvenirs, de développer la créativité et de passer des moments inestimables ensemble.

“Mon premier Larousse de la pâtisserie”, c’est plus qu’un livre, c’est une expérience, une invitation à la gourmandise et au partage. Les fourneaux n’attendent que vous ! Et nous… Eh bien, on a juste hâte que notre bout de chou nous serve une de ses délicieuses créations !

A vos marques, prêts, pâtissez !