Ambre et l’île des créatures perdues – Éditions jungle 

Un long voyage à parcourir pour arriver à trouver une place, et des amis dans un monde qui lui correspond.

Ambre et l’île des créatures perdues, conte fantastique paru le 7 Septembre 23, aux Éditions Jungle.

Histoire complète (+8)

Le décor :

Une lucarne qui surplombe l’effervescence de la ville ….

Ambre, assis sur la fenêtre, observe de loin la vie, pendant que la pluie tombe doucement. Il aime écrire des oiseaux ou des avions de papier, destinés à un des enfants de l’école des Alizés. Car, voyez-vous, Ambre n’est pas un petit garçon comme les autres. De la taille d’un Lilliputien, il ne se rappelle pas de son passé, et son seul rêve est d’aller à l’école pour sociabiliser avec les autres enfants de son âge.

Mais, tout ceci semble vraiment compliqué et difficile.

Aussi, tous les jours, il tente d’établir un contact avec l’un des enfants. Il écrit une sorte d’invitation où il se présente, et afin d’engager une réponse de celui qui, enfin, ramassera ce message envoyé par la voie des airs !!!!

Une nouvelle fois, ce jour-là, le voilà caché dans les arbustes dominant la cour et l’entrée de l’école. Il envoie son message qui virevolte au gré du vent et se pose délicatement sur l’escalier. Yesssss, c’est obligé que quelqu’un le remarque …. Mais, hélas, les enfants montent l’escalier sans voir le message, en l’écrabouillant tout simplement.

En discutant de son désarroi avec l’araignée qui observe la scène, il trébuche et commence à tomber de son perchoir… Grâce à une feuille d’arbres, il parvient malgré tout à voleter vers une sorte de « plage ». Et là, il fait la rencontre de Lua, une tortue marine, qui lui propose de l’emmener réaliser son rêve à des kilomètres de là, sur L’île des créatures perdues …

Un grand voyage plein d’espoir pour trouver des amis/es, mais aussi plein de dangers insoupçonnés…

Le point sur la BD :

Encore une petite beauté merveilleuse de Jason Pamment !! Mais oui, rappelez-vous, je vous en avais déjà parlé avec son titre « Le mystère du lac ». Ici, on rencontre Ambre et L’île des créatures perdues.

Dans un premier temps, les palettes sont sombres, près d’une ville embourbée dans la pollution que nous connaissons tous bien. Puis, au fil de l’aventure maritime, on découvre des décors mettant la nature au premier plan. Le lecteur se retrouve totalement absorbé par la découverte du monde et de ses créatures aussi étonnantes qu’effrayantes !!! Comme le petit personnage principal, et sa bouille tellement trognon, on s’émerveille de toute cette palette de nouveaux horizons.

Le scénario se teinte ensuite d’un mélange de drame, d’humanité et de mystères. Car c’est aussi un récit initiatique vers la tolérance, et l’amitié, merveilleusement illustré. On plonge dans les vignettes, comme si c’était une animation avec un arc-en-ciel de personnage inattendu.

Encore une petite beauté pour les plus jeunes aux Éditions Jungle.

La conclusion :

Les personnages et la relation qu’Ambre crée avec eux, nous font évidemment penser au cheminement d’un enfant qui effectue sa rentrée scolaire ! La parabole est vite faite : Ambre et l’île des créatures perdues est LA lecture géniale pour ce moment quelquefois difficile. Ce conte attendrissant et initiatique, aux Éditions Jungle, est un message parfait, qui sera compris par les plus petits comme par les plus grands. Rassurant, merveilleux, un voyage vers la découverte et l’amitié plus vrai que nature !!!