Le journal Tintin est de retour, le temps d’un numéro spécial, pour les 77 ans des éditions Le Lombard. Un bel et imposant ouvrage, à paraître ce jour, avec l’hommage des auteurs et autrices d’aujourd’hui aux personnages mythiques du journal Tintin…

L’ouvrage débute avec un édito de Gauthier Van Meerbeeck, suivi d’un sommaire qui semble très complet. Puis, une présentation de l’iconique Tintin propose de découvrir ce héros particulier, qui influence encore la bande dessinée aujourd’hui. En effet, voilà près d’un demi-siècle que le jeune reporter n’est pas parti à l’aventure, mais reste un influenceur, même si la jeune génération lit moins ses aventures. Tintin reste une icône, un héros des 7 à 77 ans, qui remplit une palette de toute la complexité du courage et qui pose la définition du plaisir même de l’aventure. Un héros simple, né de parents inconnus, sans peur ni reproche et loin du pouvoir, il reste un modèle !

C’est un très bel hommage au journal Tintin, au héros, à ses aventures et à son créateur qui est à retrouver ici. Un ouvrage riche et fort intéressant, qui présente Tintin, son univers, ses aventures… Le journal Tintin renaît, dans cette prestigieuse publication. Elle présente plus d’une soixantaine de récits courts, crée spécialement pour la célébration de ce périodique. Près de 400 pages rassemblent plus de 80 autrices et auteurs. Ils viennent rendre hommage aux héroïnes et héros qui ont fait rêver et font encore rêver toutes les générations. Il est donc plaisant de retrouver des héros et héroïnes, parfois ressuscités, pour des aventures inédites. L’ouvrage se complète d’articles de presse, pour découvrir également l’histoire du journal. Un tiré à part vient clôturer ce fabuleux, intéressant, riche et captivant journal.

Le journal Tintin – Numéro spécial 77 ans est un ouvrage unique, prolifique et historique, des éditions Le Lombard. Un journal qui vient célébrer de façon magistrale l’histoire de ce périodique. Des récits courts d’héroïnes et héros qui ont écrit l’histoire du journal, sont à retrouver, ici, dans de belles aventures.

