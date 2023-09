Câlin papillon – Ed. Favre

Câlin papillon est un roman de Christian Lecomte, paru aux éditions Favre, fin août 2023. Une histoire délicate et touchante, qui présente la romance de deux adolescents, aux familles bien différentes, durant la pandémie du coronavirus…

La mère d’Emil dit qu’il y a quelque chose de positif avec cette histoire de coronavirus. En effet, les voleurs sont eux aussi confinés et ne viendront pas chez eux ! A la maison, maintenant, il y a toujours du monde qui peut surveiller la porte et le balcon. Le pote d’Emil, Nestor, pensent que tous les cambrioleurs sont des étrangers, vivant dans des Dacia, immatriculées en Roumanie. Aussi, il faut ouvrir l’œil car ils se déplacent partout dans Genève. Nestor est raciste, mais à la maison, Emil et sa famille tentent de l’éduquer vers le vivre-ensemble et la non-stigmatisation. Mais le problème c’est, qu’avec le confinement, l’éducation ne se fait pas et se perd… Emil a un autre souci dans sa vie, c’est Lullaby !

Le récit est touchant, presque poétique et sensible. Emil est le narrateur de son histoire, il y explique son amour pour Lullaby. Il avait organisé une soirée, mais tout a bousculé, avec le coronavirus et le confinement. Le roman est sensible, plutôt bien écrit et décrit. Les lecteurs et lectrices suivent Emil, le temps du confinement, entre familles et amours. Des évènements amoureux, qui vont marquer les deux adolescents, dont les familles sont très différentes. Le récit moderne semble poétique, par moments, avec ces sentiments assez bien décrits, la narration qui permet d’approcher le héros et ses émotions. La lecture se fait assez rapide, de plus que l’ouvrage fait un peu plus de 100 pages.

