Animaux d’Égypte est un documentaire, des éditions Glénat jeunesse, paru fin août 2023. Un bestiaire millénaire qui vient présenter l’Égypte ancienne vue sous le prisme des animaux. L’ouvrage propose ainsi, aux jeunes lecteurs, deux sujets forts et passionnants.

Le documentaire débute avec une introduction qui explique que les anciens Égyptiens pensaient qu’il n’y avait pas de différence entre un hippopotame, un chat et un humain. En effet, dans leur croyance, les hommes et les animaux avaient été façonnés par un même dieu. C’est en observant les comportements des bêtes, dans la nature, que les anciens Égyptiens imaginèrent plusieurs récits, dans lesquels les animaux jouaient un rôle important. Ces mythologies permettaient de mieux comprendre le monde qui les entourait, ainsi que les divinités invisibles. Les animaux restent très présents dans l’imaginaire des Égyptiens, qui les représentent dans les tombes, sur les sarcophages, les amulettes pour se protéger…

Le livre vient décrire l’importance des animaux pour les anciens Égyptiens. Il permet de comprendre le monde et de se raccrocher aux divinités. C’est par l’hippopotame que la découverte commence. L’animal se présente de différentes façons, tant par sa nature, que sa puissance, le soleil couchant, la bonne mère… Plusieurs animaux semblent ainsi décryptés de différentes manières, permettant d’aller plus loin et de découvrir la mythologie égyptienne. Le documentaire est bien construit et intéressant, proposant deux sujets qui plaisent aux jeunes lecteurs. En effet, l’Egypte ancienne et les animaux sont ainsi réunis, pour mieux découvrir les croyances, les rituels et la vie des Egyptiens. Le dessin est très coloré, assez simple, néanmoins efficace. Il attire rapidement l’œil, qui va aussitôt lire le petit paragraphe accolé, pour tout comprendre !

Animaux d’Égypte – Un bestiaire millénaire est un documentaire captivant, des éditions Glénat jeunesse. Un bel ouvrage qui vient présenter deux sujets passionnants, l’Égypte ancienne et les animaux, révélant ainsi les croyances, les divinités, le quotidien, les légendes…

