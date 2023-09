Friday – Livre 2 – Ed. Glénat

Livre 2 est le deuxième tome de la trilogie Friday, d’Ed Brubaker, Marcos Martin et Muntsa Vicente, paru aux éditions Glénat, fin août 2023. Une bande dessinée haletante et très bien menée, qui propose une enquête sombre et mystérieuse aux frontières du réel.

Après la mort de son ami Lancelot Jones, Friday Fitzhugh se réfugia dans son lit et y resta toute la semaine, jusqu’au lendemain de Noël. La jeune femme n’avait jamais imaginé réagir de la sorte. Malgré toutes les situations périlleuses dans lesquelles les deux amis s’étaient fourrés, Friday ne se serait jamais imaginée vivre une nuit pareille ! Elle avait découvert le corps inerte, calciné et recroquevillé de Lance. Friday avait toujours pensé que son ami vivrait éternellement, sans jamais changer. Il resterait toujours plus vif et malin que n’importe quel adversaire. Sa mère apporte un plateau, avec de quoi manger, pour prendre quelques nouvelles et rassurer Friday. La jeune femme explique qu’elle n’a pas faim. Sa mère dépose, malgré tout, le plateau, sur le bureau, affirmant qu’il faut manger. Le chagrin était un poids qui ne faisait que s’alourdir à chaque respiration. Elle devrait poursuivre l’enquête…

Après la mort de son ami, Friday reste anéantie. Mais lorsqu’un ami vient lui rendre visite pour lui signaler que l’affaire allait être classée comme accident, Friday sort de son lit. Elle veut tenter de comprendre et reprendre l’enquête, sur la mort de Lance. Elle sait très bien que tout cela n’est pas accidentel… D’ailleurs, Lance lui a laissé son dernier journal d’enquête en guise de cadeau de Noël ! Le récit reste toujours aussi bien découpé et haletant. Le mystère plane, mais l’héroïne semble suivre les indices laissés par Lance. Ainsi, avec la narration atypique, les lecteurs suivent les traces de la jeune femme qui progresse, suit ses intuitions et va découvrir de curieuses choses… Les éléments semblent se mettre en place, offrant un final inattendu et très intrigant. Le surnaturel fait son apparition, proposant un récit sombre et onirique. Le dessin reste particulier et efficace.

La trilogie Friday se poursuit avec ce Livre 2, des éditions Glénat, offrant un récit mystérieux et onirique. Une enquête étrange et sombre, pour ce polar très bien mené, par une héroïne déterminée et endeuillée, qui transporte aux frontières du fantastique.

Lien Amazon