Le grand migrateur – Un voyage au pays des Géants aux Éditions Rue de Sèvres

Une fable médiéval/fantasy probablement inspirée par le folklore nordique.

Publiée le 30 Août 23 aux Éditions Rue de Sèvres. (+8)

Le décor :

Planète O’Zhinn. La maison d’un couple de paysans sur les collines…

Il fait nuit, et, pourtant, les animaux de la ferme sont tellement agités et bruyants, que le couple de paysans se réveille inquiet. La colline est en train de bouger. Serait-ce un tremblement de terre ??? …. Le sol se déchire, la maison commence à s’écrouler, et le vieux couple n’a que quelques secondes pour s’échapper.

Sous leurs yeux terrifiés, une immense créature couverte de verdure, s’éveille de son grand sommeil. C’est un des « Grand Migrateur » qui, tous les 200 ans entament leur migration vers les mystérieuses plaines du Nord ….

8 jours plus tard, dans la ville…

Dame Odette, la vieille scribe s’insurge d’être délestée de ses fonctions !! La cause : tout le monde en a ras la casquette de l’entendre déblatérer sans cesse ces idées à propos des Géants, et du rapport probable entre leur disparition, et cette maladie de la terre qu’est la Glaire Noire !! Il y a des années, lorsque le dernier des géants fut anéanti, ce fléau est apparu. Il a fallu construire un grand barrage afin de sauvegarder cette ville.

Mais, soudain Childebert, son acolyte, arrive avec une nouvelle incroyable. Un « Grand Migrateur » vient de s’éveiller dans les montagnes !!!!

Une nouvelle que Dame Odette attendait avec impatience !!! Elle décide de tout laisser tomber, puisque plus personne ne lui fait confiance et la prend pour une folle, et de suivre la migration de cet être exceptionnel afin de prouver sa théorie.

Le point sur la BD :

Une histoire complète qui voit le jour après dix années de création à quatre mains ! Le grand migrateur raconte le réveil d’une créature ancestrale qui croit rejoindre les siens, en un point précis afin d’accomplir son dessein. Probablement issu du folklore nordique, ce personnage aux émotions assez rudimentaires, profondément liées à sa terre trouve son origin​ale représentation sous les pinceaux de Louise Joor. Ainsi que cet univers médiéval fantasy, teinté de couleurs naturelles, mettant en avant la pureté de la nature. Et de créatures proches des dinosaures et imaginaires.

La migration de ce géant prend une forme de périple mystérieux, entrecoupé d’affrontement grâce au scénario d’Augustin Lebon. Il fait du fond de trame, un message à la fois écologique, pointant notre plus grand malheur d’actualité : la destruction massive de l’environnement par nous même !

Mais aussi, un message tendre, aux Éditions Rue de Sèvres, de la part des deux protagonistes principaux, ayant un rapport grand-mère/petit-fils assez trognon et drôle. Sans parler du contexte familial, mais je n’en dirais pas plus.

La conclusion :

Le grand migrateur aux Éditions Rue de Sèvres est une œuvre complète et bien construite où l’on prend part à une quête aux dimensions ancestrale, familiale, et écologiquement salvatrice. Un voyage à travers des paysages inconnus, avec des personnages attachants ! Prenez vos sacs à dos, c’est parti pour l’aventure !!!