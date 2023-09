Remina – L’intégrale en édition prestige.

Remina, œuvre de Junji Ito, éditée une première fois en 2008, par les éditions Tonkam, est à retrouver aujourd’hui en intégrale et en édition prestige. Un bel ouvrage, paru aux éditions Delcourt-Tonka, fin août 2023, qui offre un récit d’horreur et plonge l’humanité dans le chaos.

Sur une croix, une jeune femme se voit attachée, devant une foule qui demande sa mort. Elle reste terrorisée et à bout. Dans le ciel d’étranges cercles inquiétants apparaissent. L’humanité est à l’aube de sa disparition. Une année plus tôt, un homme constate qu’il se passe quelque chose du côté de la constellation de l’Hydre. Plus tard, à Tokyo, le professeur Oguro se voit félicité pour son prix Nobel. Puis, il est questionné sur une planète qui serait sortie d’un trou de ver, qu’il aurait découvert, quelques années auparavant. Le professeur explique le trou de ver, son observation grâce à un télescope d’une extrême puissance, ainsi que l’apparition soudaine d’une planète inconnue. La planète reste surprenante, avec une curieuse orbite. Puis, il termine en expliquant qu’il a décidé de donner, à cette planète, le nom de sa fille, Remina, en mettant en avant plusieurs coïncidences.

C’est un bel ouvrage qui est à découvrir ou redécouvrir, dans cette édition prestige, plutôt agréable. Le récit se voit aussi captivant qu’effrayant. L’humanité semble menacée par une planète terrible, qui avale tout sur son passage. La jeune Remina, idole des foules, va bientôt devenir la proie à abattre, pour tenter de faire disparaître cette planète dévoreuse. Un déferlement de haine et de folie débute… Le manga est haletant et très sombre, offrant un récit horrifique très bien découpé et assez dense. En effet, des rebondissements permettent de relancer l’intrigue et cette course-poursuite à travers le monde qui s’écroule. Le dessin reste captivant, avec un trait énergique, des personnages expressifs et un découpage efficace. L’ouvrage se complète avec le court récit Des millions de solitaires.

Remina est un bel ouvrage, une édition prestige, paru aux éditions Delcourt-Tonkam. Un récit d’horreur à découvrir ou redécouvrir, dans lequel une planète dévoreuse fond sur la Terre. La menace semble grande et la foule se défoule sur Remina, à qui son nom a été donnée à cette terrible planète…

