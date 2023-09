Léonard – Debout, génie !

La série pleine d’humour Léonard, se poursuit avec ce cinquante-quatrième tome, intitulé Debout, Génie ! Un album de Turk et Zidrou, paru en septembre 2023, aux éditions Le Lombard, qui s’habille, pour la première édition, d’une jaquette réalisée à l’occasion des 77 ans de la maison d’éditions.

Deux femmes entrent chez Léonard. Elles demandent si elles ont bien à faire à l’inventeur de son état, avant de se présenter. Les deux femmes sont inspectrices de la SPA, la société protectrice des animaux. Dépité, Léonard explique qu’il sait, puisque c’est lui qui l’a inventé. L’une des femmes brandit une lettre, expliquant qu’une plainte a été portée contre lui. En effet, l’inventeur testerait ses inventions sur des animaux vivants ! Léonard est très surpris, il ne comprend pas, car il affirme qu’il n’a jamais eu recours à la vivisection ! Il veut le prouver invitant les deux femmes dans son laboratoire. Elles y découvrent plein de potions et Basile, le disciple qui est en train de tester le nouveau modèle de chaise électrique et se faire électrifier. Mais il ne faut pas faire attention à cet imbécile et plutôt observer qu’il n’y a aucun animal dans le laboratoire !

Voilà près de 50 années, déjà, que Léonard imagine tout, pour l’humanité. Et ce n’est pas fini, car l’imagination de ce génie ne se tarit pas ! Lorsqu’il ne s’agit pas de maltraitance animale ou de sommeil, Léonard, aidé de son disciple Basile, invente de formules folles, la mode, le manège et bien d’autres choses encore. Les gags d’une planche ou plusieurs s’enchaînent, dans cette bande dessinée qui fait sourire et rire. Lorsque ce n’est pas Basile qui cherche Léonard, c’est l’inverse, avec des scènes improbables et cocasses. Les histoires sont toujours énergiques, avec ces personnages attachants et hilarants, parfois. La modernité s’invite toujours dans ces albums, avec également quelques moqueries… La première édition se pare d’une jaquette à tirage limité, qui offre aussi une page de gags inédits ! Le dessin reste rond, simple, expressif et coloré.

Debout, génie ! est le cinquante-quatrième tome de la série humoristique Léonard, des éditions Le Lombard. Un album rythmé par des gags, plus ou moins longs, toujours délectables, improbables, moqueurs, espiègles et percutants.

